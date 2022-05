„Jsme si dobře vědomi role dobrovolných hasičů při ochraně životů a majetku i jejich zapojení do společenského dění ve městě. Zasluhují poděkování, ale především co nejlepší podmínky pro další činnost,“ vysvětlil vyšší podporu starosta Vsetína Jiří Růžička.

Hasiči tak letos získají například o 130 tisíc korun více na obnovu zásahových oděvů a o 90 tisíc více na opravy a údržbu zásahových vozů. Pro JSDH Jasenka a Semetín plánuje město koupi osmi dýchacích přístrojů za 270 tisíc korun, pro JSDH Jasenka i pořízení plovoucího čerpadla za 45 tisíc a dokončení vestavby zásahového auta za 78 tisíc. JSDH Dušná získá za 60 tisíc korun automatizovaný externí defibrilátor.

Po loňském vybudování hasičské zbrojnice pro JSDH Rokytnice za 13,5 milionu korun město i na letošek a následující roky plánuje stavební aktivitu. Součástí obnovy volnočasového areálu na Horní Jasence má být také zbudování pro zásahový vůz hasičů z Jasenky.

„Současně hledáme vhodný prostor na výstavbu garáže pro jednotku v Semetíně,“ dodal starosta.

Nezapomíná se ani na JSDH Vsetín-město, která je v systému požární ochrany jako jediná na Vsetíně zařazena do kategorie III – ostatní jednotky spadají do kategorie V, tedy s nižší prioritou. „Zvažujeme pořízení cisternové automobilové stříkačky, která by nahradila tu stávající, jíž by následně mohla využít některá z ostatních jednotek. Protože jde o investici okolo osmi milionů korun, hledáme možnosti spolufinancování z dotačních titulů,“ uzavřel starosta.

Radnice opraví byty v domě s pečovatelskou službou

Sedm bytů v domě s pečovatelskou službou č.p. 1846 v ulici Generála Klapálka v místní části Ohrada nechá letos opravit vsetínská radnice. Řemeslníci vybourají stará bytová jádra, podlahy, původní kuchyňské linky, vany i toalety.

„Následovat bude vyzdění příček, nanesení omítek a obkladů, montáž rozvodů vody, elektroinstalace a vzduchotechniky, položení podlah včetně krytin a také instalace nové kuchyňské linky, sprchového koutu či WC,“ přiblížil starosta Jiří Růžička.

Stavební úpravy má na starosti místní firma Stabet, která nabídla ve veřejné soutěži cenu 3,16 milionu korun bez DPH. První etapa, zahrnující úpravy čtyř bytů, začala v úvodu února a potrvá do května. Od června do září se oprav dočká další trojice bytových jednotek. V uvedeném domě je celkem 44 bytů 1 + kk. Tři z nich se rekonstruovaly už v roce 2017, dalších osm vloni.

Město Vsetín má na několik dalších místech ve městě dalších celkem 220 bytů zvláštního určení. Téměř dvě třetiny z nich už v minulých letech prošly rekonstrukcí, u zbývajících se s opravou do budoucna počítá.

Folklorní festival Vsetínský krpec letos ozdobí slovenský SĽUK

O posledním červnovém víkendu, od pátku 24. do neděle 26. června, se ve Vsetíně uskuteční Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec. Koná v pravidelných dvouletých intervalech s výjimkou ročníku 2020, který se kvůli epidemii koronaviru uskutečnit nemohl.

„Na přípravách festivalu se intenzivně pracuje na radnici i v Domě kultury. Již nyní víme, že svou historickou premiéru ve Vsetíně zažije profesionální slovenské folklorní těleso SĽUK, které vystoupí ve velkém sále Domu kultury při zahajovacím ceremoniálu. Návštěvníci se také mohou těšit třeba na oblíbenou soutěž v odzemku,“ přiblížil starosta Jiří Růžička, který je zároveň prezidentem festivalu.

Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec se poprvé konal v roce 2000. Během uplynulých let hostil soubory takřka ze všech kontinentů – z Evropy, z Asie, Afriky nebo Ameriky. K festivalu tradičně patří pestrý doprovodný program s jarmarkem, na který se návštěvníci mohou těšit i letos.

Do druhé dekády své existence festival vstupuje v nové grafické podobě, kterou zpracoval vsetínský grafik Petr Stodůlka a je inspirována a posvěcena autorkou původního návrhu vsetínskou rodačkou, významnou výtvarnicí a ilustrátorkou Kornélií Němečkovou.

Otázka pro starostu

Zdroj: se svolením Jiří RůžičkaS jakými zásadními investicemi počítá město Vsetín v rozpočtu na letošní rok?

„Rozpočet na rok 2022 je koncipován s velkým důrazem na úspory. Důvodem je samozřejmě přetrvávající pandemie koronaviru, která má negativní dopady na celosvětovou ekonomiku. Přesto máme v plánu uvolnit do investičních akcí o téměř třicet milionů korun více než v minulém roce. Celkově téměř 212 milionů korun. Stěžejní investici bude zahájení přeměny přednádražního a zanádražního prostoru, na kterou se město dlouhodobě připravuje a šetří finanční prostředky. Na první etapu je v rozpočtu vyčleněno 31 milionů korun. Na investiční akce do školství je v rozpočtu pro příští rok vyčleněno 53,8 milionu korun. Největší část – 40 milionů – odčerpá rekonstrukce pavilonu kuchyně a jídelny na ZŠ Sychrov. Mezi další velké investiční akce budou patřit rekonstrukce lávky přes Vsetínskou Bečvu u průmyslovky v hodnotě 23 milionů korun a revitalizace volnočasového areálu na Horní Jasence za 15 milionů korun. Připravujeme také zahájení regenerace sídliště Rybníky. Letos chceme dokončit projekt a získat stavební povolení.“