Fanoušci rocku a metalu by si v těchto dnech balili stany a bágly a chystali by se do Vizovic na jednu z největších kulturních akcí v republice. Ve čtvrtek tu měl začít 18. ročník mezinárodního open-air festivalu Masters of Rock.

Že Vizovice letos osiří, se fanoušci této oblíbené akce, na kterou nezřídka dorazí v počtu pětadvaceti tisíc, dozvěděli v půlce května.

O tom co vedlo organizátory ke zrušení letošních „Mástrů“, jak bylo rozhodnutí složité a co se podařilo zachovat pro další rok, si Deník povídal s ředitelem pořádající agentury Pragokoncert Jiřím Daronem.

Kdy jste se rozhodli festival zrušit, případně přesunout a jaký je nový termín jeho konání?

Oficiální zprávu o přesunutí osmnáctého ročníku Masters of Rock na příští léto jsme vydali 16. května. To znamená krátce po tom, co vláda rozhodla o nekonání těchto velkých akcí. Jinak jsme pochopitelně předpokládali už mnohem dříve, že k tomuto kroku dojde. Nový termín konání festivalu je 8. – 11. července 2021.

Jak bylo rozhodování složité, co v něm hrálo největší roli?

Rozhodování moc složité nebylo. Vzhledem k nařízení vlády, vzhledem k tomu, co se dělo a k opatřením, která stále trvají, jsme jinou možnost, než festival o rok posunout ani neměli.

Dá se alespoň přibližně vyčíslit, co pro pořadatele znamená zrušení festivalu? O kolik přijde peněz, případně jaké ztráty mu z toho plynou?

Pro nás jako organizátora mnoha významných letních festivalů - neděláme jen Masters of Rock, zrušení letní festivalové sezony znamená velmi citelný finanční “průšvih”. Naše podnikání je z největší části závislé na pořádání letních akci, a to po cele republice. V Plzni děláme mezinárodní přehlídku Metalfest, v Rožnově pod Radhoštěm Valašské divadelní léto, ve Velkých Pavlovicích Vinohraní ve Viniu a námi zastupovaní umělci hrají desítky koncertů. O toto vše jsme letos přišli. Přišli jsme o akce, na kterých jsme celý rok dělali. Ztráty jsou veliké.

Co je z pohledu pořadatele nejtěžší při přesouvání termínu?

Pokud zůstaneme u mezinárodního festivalu Masters of Rock, tak nejtěžší bylo zachovat skvělou soupisku účinkujících, co byli potvrzení. Letošní sestava kapel je po mnoha stránkách nej v celé historii festivalu. Je nejatraktivnější a pochopitelně i nejdražší. A protože je program na hlavní Ronnie James Dio stage složený téměř výhradně ze zahraničních kapel, tak to byla náročná práce. Podmínky koncertu zůstávají stejné, o tomto bodě žádná strana nevedla diskusi, ale problém je s trasami turné v rámci Evropy, do kterých se správně musíte termínově vejít.

Jak složité bylo zachovat s ohledem na turné kapel co nejpůvodnější scénář na příští rok?

Jak jsem už naznačil, složitost zachování původní sestavy stála pouze na termínovém odladění a seskládání nových koncertních tras pro zahraniční umělce. Šlo také o rychlost, bloknout si umělcův termín dříve, než třeba jiní. Dnes můžeme říct, že to z pohledu fanouška Masters dopadlo skvěle. Nedořešení zůstávají pouze tři umělci. Všichni ostatní jsou v programu i pro příští léto.

Setkali jste se s nesouhlasem návštěvníků po vyhlášení informace, že vstupenky platí na příští rok? Chtějí někteří vracet vstupné?

Myslím, že tomuto jsme předešli rychlou prací na bookingu kapel, kde jsme na záložním plánu pro tehdy eventuální přesun ročníku na 2021 začali hodně brzy. A když jsme oficiálně festival přeložili na příští rok, zároveň jsme také řekli, že šestadevadesát procent účinkujících zůstává zachováno. To znamená, že na to co si lidé koupili vstupenky, to také uvidí. Jenom se na to budou muset o rok déle těšit. A tento moment společně s tím, že fanoušci festival milují a těší se na něj, také způsobil to, že nás fanoušci o refundace vstupenek nežádají.

Zvažovali jste přesunutí termínu na letošní rok, například na podzim? Co by pro vás znamenalo omezení typu rozdělení lidí po skupinách po 500, zajištění dezinfekčních prostředků, omezení při prodeji občerstvení apod.?

Tato možnost je úplně mimo zvažování. Festival je o svobodě, potkávání se s přáteli a to v žádném případě nezapadá do „klecování“ lidí po pěti stovkách, nasazování roušek a jiných restrikčních opatření. To není festivalové prostředí, o které náš fanoušek stojí.

XVIII. Masters of Rock 8. – 11. července 2021

Sestava se téměř nezmění, po vyjednávání se podařilo domluvit 96 procent původních účinkujících včetně hvězd jako Judas Priest, Nightwish, Amon Amarth či Sepultura.