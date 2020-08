„Celkový objem cca 25 milionů korun se rozdělí na cca 21,5 milionů korun na provozní prostředky pro KOVED, dva miliony korun jsou investiční prostředky mimo jiné na pořízení e-shopu a webových stránek. Úvěr 3,4 milionu korun byl schválen na nákup cestovních karet a software s tím spojený,“ vyčíslil náměstek hejtmana a krajský radní Pavel Botek.

Tyto prostředky tak umožní KOVEDu pokračovat v nákupech a zkouškách všech zařízení nezbytných ke spuštění Integrované dopravy Zlínského kraje od 1. ledna 2021.

„Tato zařízení jsou důležitá pro budoucí systém odbavování. O tyto prostředky jsme si nemohli říct dříve, protože nás brzdil ÚHOS,“ uvedl a připomněl výběrové řízení na autobusové dopravce a spor, kterým společnost Bus Line LK zbrzdila celý záměr o více než rok, vedoucí odboru dopravy ZK a zároveň nový jednatel KOVEDu Vít Šumpela.

Změní se číslování linek i jízdní řády

Zlínský kraj má na spuštění nového systému Integrované dopravy Zlínského kraje neboli „ZETKA“ už jen čtyři měsíce. Po jeho zavedení od 1. ledna příštího roku se změny dotknou jak regionální autobusové, tak i železniční dopravy.

Do Zetka se tak mají zapojit všichni autobusoví dopravci v kraji, včetně dráhy a výhledově i MHD provozované některými městy. Změní se také číslování linek, tarifní zóny a jízdní řády. Dopravní obslužnost bude pokryta rovnoměrně tak, aby se vlaky a autobusy navzájem doplňovaly.

Podstata? Zónový tarif

„Hlavní podstatou této změny však bude to, že začne platit nový zónový tarif, který pravidelným cestujícím výrazně zlevní cestování. V praxi to bude znamenat, že cestující zaplatí jednu jízdenku a bude mu jedno, se kterým dopravcem jede. Navíc bude jedno, jestli pojede autobusem nebo vlakem. Pojede za krajem stanovené jízdné,“ uvedl krajský radní pro oblast dopravy Pavel Botek. Doplnil, že současně nově ponese kraj i všechna rizika. Podle Botka by přesto v budoucnu časové krajské jízdenky mohly vyjít cestující levněji než doposud.

Přípravy jsou ve finiši

S přípravami na nový dopravní systém ve Zlínském kraji odborníci na dopravu již finišují.

„Dá se říct, že pro spuštění Zetka dokončujeme několik důležitých kroků. Tím prvním je sestavení nových jízdních řádů. Zde máme hotovo již na 95 procent. V současnosti dopilováváme návaznosti dopravních spojů. Chceme mimo jiné i zamezit souběhu vlaků a autobusů, aby nebyly na stejné trase nasazeny ve stejnou dobu,“ uvedl Pavel Botek.

Podle něj se také dokončuje nastavení tarifu – zjednodušeně řečeno – ceníku jízdného pro pravidelné cestující s krajskou kartou i nepravidelné cestující s klasickou papírovou jízdenkou. Tarif bude koncem září schvalovat rada kraje. Časové jízdenky i jednotlivé jízdné a rovněž nabídka spojů i vybavení vozidel má ambici pozvat lidi zpět do veřejné dopravy. Jak do vlaků, tak i do autobusů. Kraj také projednává dohody o platbách s provozovateli autobusových nádraží, kam krajské linky zajíždějí.

„Jednání nejsou jednoduchá. Někde jsme před podpisem smluv, někde jsou jednání složitější. Věřím, že nejpozději v říjnu budeme s dohodami hotovi,“ přiblížil Pavel Botek. Dodal, že se také podařilo do krajské integrované dopravy zainteresovat i některá města s jejich systémy hromadné dopravy.

„S výjimkou krajského města, to by měl kraj řešit až v roce 2021. Nicméně v příštím roce chceme, aby v ostatních větších městech mohli cestující využívat krajské karty také v místní hromadné dopravě,“ doplnil radní pro dopravu.

Někde to už částečně funguje

Poukázal, že systém, propojení veřejné a městské dopravy již dnes částečně funguje v Uherském Hradišti nebo Vsetíně. Podle něj poslední důležitou, aktivitou jsou záležitosti v oblasti informování cestujících. Kraj připravuje jednotné označování zastávek, informační letáky. K tomu informace prostřednictvím sociální sítě Facebook a webové stránky mají sloužit k bezproblémové orientaci cestujících ve veřejné dopravě.

Jak také krajský radní pro dopravu připomněl, od září proběhnou jednání se starosty obcí jednotlivých oblastí, aby byli s organizací dopravy seznámeni. „Koncem měsíce srpna obdrží obce elektronickou cestou návrhy jízdních řádů, odešlou své připomínky či podněty a na osobním jednání budou tyto záležitosti projednány, “ doplnil na závěr Pavel Botek.

Přehled nových smluv Zlínského kraje s vlakovými dopravci od 15. prosince 2019

ARRIVA vlaky s. r. o. – provozní soubor B

Provoz na tratích:

a) Bylnice – Horní Lideč – Vsetín/Střelná (trať 283/280);

b) Vsetín – Velké Karlovice (trať 282);

c) Staré Město u Uherského Hradiště – Uherské Hradiště – Veselí nad Moravou/Bojkovice - Bylnice (trať 340/341);

d) (Uherský Brod) – Újezdec u Luhačovic – Luhačovice (trať 341);

České dráhy – Provozní soubory A, C, D

Provoz na tratích:

a) Přerov – Břeclav (trať 330)

b) Otrokovice – Vizovice (trať 331);

c) Kroměříž – Hulín – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm (trati 303 a 281);

d) Zborovice – Kroměříž (trať 305)

Kraj rozdělil výkony autobusových dopravců do celkem šesti provozních souborů. Podle dočasných smluv, platných v roce 2020 následovně:

Oblast Zlín – ČSAD Vsetín a.s.

Oblast UH – ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Oblast KM – KRODOS BUS a.s.

Oblast Vsetín – ČSAD Vsetín a.s.

Oblast Valašské Meziříčí – ČSAD Vsetín a.s.

Oblast Valašské Klobouky – ARRIVA MORAVA a.s.

Podle smluv uzavřených s platností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030:

Oblast Zlín – ARRIVA MORAVA a.s.

Oblast UH – ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Oblast KM – KRODOS BUS a.s.

Oblast Vsetín – Transdev Morava s.r.o. a TQM holding s.r.o.

Oblast Valašské Meziříčí – Transdev Morava s.r.o. a TQM holding s.r.o.

Oblast Valašské Klobouky – ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.