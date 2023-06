O další dvě kamery se rozrostl monitorovací systém Městské policie ve Vsetíně. Nově přístroje zabírají prostranství před klubem Bunkr v místní části Ohrada a část zdejšího sídliště. Město si od sledování této lokality slibuje možnost rychlejšího zásahu při rušení nočního klidu, na který si obyvatelé této části města opakovaně stěžují.

Nová kamera napojená na monitorovací systém Městské policie ve Vsetíně (na snímku) zabírá prostor u klubu Bunkr v sídlišti Ohrada. | Foto: se svolením Města Vsetín

Poté, co se provozovatel klubu Hexagon, který fungoval v podzemí hotelu Vsacan, přestěhoval z centra města do Bunkru na Ohradě, začaly se množit stížnosti obyvatel sídliště na hlučné návštěvníky postávající a kouřící ve večerních a nočních hodinách před vstupem do klubu.

Hluk, alkohol a nepořádek

Často také posedávali na lavičkách v blízkém okolí, popíjeli alkohol a poté znečisťovali veřejné prostranství lahvemi či močením. Výjimkou nebyly ani potyčky před klubem.

Častější hlídková činnost strážníků kýžené zlepšení nepřinesla.

„Při příjezdu hlídky se situace uklidnila, ale po jejím odjezdu se hluk znovu stupňoval,“ přiblížil ředitel městské policie Patrik Pecina.

Problémy přitom podle něj byly pouze před objektem samotným, nikoli uvnitř. Ani při opakovaných kontrolách v klubu nezjistili strážníci žádné problémy například s naléváním alkoholu nezletilým. Ti jej spíše konzumovali venku.

„Rozhodli jsme se proto po dohodě s vedením města a majitelem objektu rozšířit městský kamerový systém o dvě kamery umístěné na střeše budovy, které snímají prostor před klubem a také část sídliště směrem k hřišti,“ popsal Pecina.

Lokalita je pod kontrolou

Jde o jednu otočnou a jednu pevnou kameru, jejichž obraz se přenáší na služebnu městské policie. Náklady na jejich pořízení, instalaci a propojení se služebnou strážníků dosáhly 165 tisíc korun.

„Nyní tedy můžeme tuto lokalitu monitorovat a v případě potřeby zasáhnout,“ řekl dále Pecina.

Monitorovací systém městské policie dočkal rozšíření už vloni o kameru umístěnou na sportovní hale Na Lapači, z níž snímá prostor kolem tamního skateparku.

Dva nové přístroje na Ohradě nyní zaokrouhlí celkový počet kamer ve městě na padesát. V nejbližší době však přibudou další dvě: ve víceúčelovém areálu na Horní Jasence. Snímat budou zdejší hřiště či garáž jednotky dobrovolných hasičů a také okolí azylového domu ELIM.