Deníku prozradila podrobnosti očitá svědkyně události, která vše sledovala z okna nedalekého panelového domu. Její pozornost navečer upoutalo hlasité dohadování skupinky několika lidí, kteří k mostu přicházeli od sídliště Mojmír po hradišťském břehu.

„Šlo o nesrozumitelnou výměnu názorů, kterou jsem nemohla u otevřeného okna přeslechnout. Skupinka se neustále o něco mezi sebou přela. Po chvíli se od ní oddělil muž a zamířil si to na vrchol mostního oblouku. Bylo chladno, pršelo a dotyčnému očividně podkluzovaly na železné konstrukci nohy. Hned za ním se vydal druhý muž. Vypadalo to, že jde prvního přemluvit, aby slezl dolů. Chvilku mezi sebou na oblouku diskutovali, a pak jeden po druhém skočili do vody. Poté se oba vynořili nad hladinu, ale na břeh zamířil už jen jeden z nich,“ popsala drama Hradišťanka, která si nepřála zveřejnit své jméno.

Takto naboural v Hradišti do pomníku, pak vystoupil z auta a odešel

Za chvíli dorazili na místo hasiči, potápěči, kriminalisté i speciálně vycvičený policejní pes a začali řeku propátrávat.

„Hledali dvaatřicetiletého muže, který skočil do řeky ze železničního mostu. Do vody za ním se vrhl muž ročníku 1985, ale tomu se podařilo vylézt na břeh,“ sdělila policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Pátrání uherskohradišťských policistů, profesionálních hasičů z Uherského Hradiště i dobrovolné jednotky hasičů ze Starého Města za pomocí člunu pokračovalo podle mluvčí krajských hasičů ve Zlíně Lucie Javoříkové i po setmění.

„Muže ročníku 1989 našli policejní potápěči utopeného poblíž mostu kolem 21.30. Příčina jeho smrti je předmětem vyšetřování. Muž ročníku 1985, jenž vyplaval na břeh, skončil v nemocnici v péči lékařů,“ informovala mluvčí policistů v Uherském Hradišti Milena Šabatová.

Konstrukce železničního mostu přes řeku Moravu v Uherském Hradišti už dlouhá léta přitahuje pozornost vyznavačů adrenalinu. Lidé z mostního oblouku občas skáčou do vln, ale také se po oblouku snaží projet na kolech či motocyklech. V minulosti také v blízkosti mostu na tamní železniční trati několik lidí dobrovolně ukončilo svůj život.

Čelní srážka u Kunovic: pro mladou spolujezdkyni letěl vrtulník

Z historie železničního mostu

Železniční most přes řeku Moravu byl postaven v rámci stavby místní dráhy Staré Město – Uherské Hradiště – Kunovice v roce 1883. O jeho vzhledu informují jen dobové pohlednice, není ale známo, z jakého materiálu byl postaven.

V roce 1927 byla trať přebudována, vznikl nový most z ocelové nýtované konstrukce se spodní mostovkou o dvou otvorech. Most byl zničený ustupujícími německými jednotkami na konci dubna 1945. Už v září téhož roku začaly jezdit vlaky po prozatímním dřevěném mostu.

Stávající most byl dokončen v únoru 1955, o měsíc později byla do provozu uvedena i lávka pro pěší po straně mostu.

Zdroj: Blanka Rašticová a Jaromíra Čoupková ze Slováckého muzea