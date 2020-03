Jedná se o trojici online her, jejichž prostřednictvím se lidé dozví, jaký vliv má chování člověka na okolní krajinu.

„První se jmenuje Proměny krajiny a přibližuje vývoj valašské krajiny od prvohor až po současnost s důrazem na přírodní procesy a změny v lidské společnosti,“ přiblížil mluvčí muzea Jiří Koňařík.

Druhá hra nese název Po nás potopa a demonstruje zásahy člověka do svého okolí na příkladu protipovodňových opatření. Třetí hru autoři pojmenovali Cesta do minulosti.

„Tentokrát nasednete do stroje času, jenž vás pošle až do doby ledové a vy cestou zpět do současnosti sbíráte body za splněné úkoly,“ popsal Koňařík.

Všechny tři hry jsou podle muzejníků určené primárně žákům 2. stupně základních škol a studentům středních škol.

„Jak však sami zjistíte, zahrát si je může úplně každý. Vyzkoušejte a dejte nám vědět na Facebook Muzeum regionu Valašsko, jak se vám hry líbí,“ vyzývá autor online projektu, programový pracovník muzea Jan Husák.

Hry nalezou zájemci na internetové adrese www.muzeumnasbavi.cz, další podrobnosti na www.muzeumvalassko.cz.