Nejzajímavější archeologické nálezy uplynulých let, včetně vzácných mincí objevených v Ústí, Loučce a Fryštáku, ukáže veřejnosti Muzeum regionu Valašsko. Výstava s názvem Poklady východní Moravy začíná na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí v sobotu 6. května. Zájemci si ji budou moci prohlédnout až do 22. října.

Foto: se svolením Muzea regionu Valašsko

Muzeum regionu Valašsko má ve své patronaci veškeré archeologické nálezy na území vsetínského okresu. Uplynulé dva roky byly v tomto směru velmi plodné, a to i co se týká pokladů, jež se odborně nazývají depoty.

„Jde o soubory předmětů vytvořených člověkem a úmyslně uložených do země, ať už za účelem jejich ukrytí nebo třeba oběti bohům. Mohou to být nejen platidla, šperky a další cennosti, ale i zbraně či různé nástroje. Často se jedná o velmi zajímavou sondu do života i myšlení tehdejších lidí,“ vysvětlil archeolog Muzea regionu Valašsko Samuel Španihel.

Výstava Poklady východní Moravy nabídne řadu takových nálezů zahrnujících období od staré doby bronzové až po raný novověk. Budou mezi nimi i mediálně známé objevy stovek stříbrných mincí z obcí Ústí (rok 2021) a Loučky (rok 2022).

„Oba nálezy prošly pečlivou expertízou, která nám přinesla spoustu zajímavých informací. I ty představíme v rámci výstavy,“ ujistil Španihel. K vidění bude i několik exemplářů z obdobného nálezu u Fryštáku, které zapůjčilo Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín.

Exponáty a zajímavá fakta doplní motivy z tvorby známého valašského umělce Jana Kobzáně, které se týkají bájných pokladů. Zájemci si také budou moci vyrazit svou vlastní minci na ruční raznici.

Archeologické úspěchy týmu Muzea regionu Valašsko ocenila také Zuzana Fišerová, radní pro školství a kulturu Zlínského kraje, který je zřizovatelem organizace.

„Archeologický tým muzea odvádí skvělou práci, a to i na poli spolupráce s veřejností, díky čemuž se můžeme v posledních letech těšit z těchto úžasných nálezů,“ řekla Fišerová.

Velký dík podle ní patří i všem nálezcům, bez jejichž poctivého přístupu by poklady nebylo možné si nikdy prohlédnout.