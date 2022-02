„Malým i velkým návštěvníkům nabízíme kreativní tvoření, plnění úkolů do pracovních listů a další zábavu se zimní tématikou,“ pozvala za Muzeum regionu Valašsko Jiří Koňařík.

V dalším týdnu – od úterý 8. do pátku 11. února – bude lešenský zámek vyhrazený akci s názvem Jarní prázdniny na zámku. I tentokrát se to hlavní odehraje ve výtvarné dílničce, každý den přitom bude věnovaný jinému tématu: 8. února to bude hmyzí svět, o den později vítání jara, ve čtvrtek 10. února nahlédnou návštěvníci do ptačí říše a 11. února bude Květinový den.

Ve vsetínských pobočkách Muzea regionu Valašsko se uskuteční od úterý 8. do pátku 11. února společný program nazvaný Jarní prázdniny s muzeem.

„V liché dny od deseti do patnácti hodin si na zámek můžete přijít vyrobit masopustní masku, v sudé dny si zase vyzkoušet plstění ovčího rouna,“ přiblížil Koňařík.

V ceně vstupného je prohlídka výstav a expozic i všechny návštěvnické atrakce, jako templářský sklípek s rytířskou hernou nebo vyhlídka ze zámecké věže.

Na vsetínské hvězdárně bude ve stejné dny vždy od 10 do 14 hodin připravené pozorování Slunce či prohlídka hvězdárny, mezi 14. a 15. hodinou pokusy se vzduchoprázdnem, v další hodině animované příběhy pro děti a mezi 18. a 19. hodinou večerní pozorování oblohy.

„Podle aktuálního vládního prohlášení nebudou muset od středy 9. února návštěvníci akcí prokazovat bezinfekčnost, tedy předkládat potvrzení o očkování či PCR test. Zůstává pouze povinnost mít zakryté dýchací cesty a zákaz vstupu s příznaky onemocnění Covid 19,“ upozornil Jiří Koňařík. Další informace na www.muzeumvalassko.cz.