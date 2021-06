Rekonstrukce mostu a necelých čtyř set metrů vozovky na Bobrkách ve Vsetíně (na tzv. staré cestě) začala vloni v červenci a vyžádala si úplnou uzávěru silnice. Zprovoznění úseku plánoval investor, kterým je Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK), na polovinu letošního července. Nakonec se stavbu podařilo urychlit a motoristé už mohou opravovaným místem projíždět.

„Urychlení vítám. Díky zprovoznění úseku skončil provoz kyvadlové linky MHD a obnovil se nevýlukový režim linky MHD číslo 3 z autobusového nádraží do Semetína,“ upozornil starosta Vsetína Jiří Růžička.

Jedna stavba končí, další začínají

Zatímco nadjezd na Bobrkách je už průjezdný, na dalších frekventovaných místech Vsetína uzávěry začínají. V pondělí 14. června zahájilo ŘSZK opravu tří úseků silnice III. třídy z centra Vsetína směrem na Dušnou.

„Práce se dotknou úseku dlouhého 1,65 kilometru a místy budou probíhat za částečné dopravní uzávěry, která potrvá maximálně do 20. června,“ ujistil provozně-technický náměstek ŘSZK Radek Berecka.

Ve stejný den zahájila zlínská správa Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) opravy silnice I/57 včetně obchvatu Vsetína. Na 6,5 kilometru dlouhém úseku mezi mimoúrovňovými křižovatkami u Jablůnky a na vsetínské Ohradě projde opravou celkem osm míst.

Pozor ve vsetíně u „Shellky“

Nejkomplikovanějším místem oprav je zřejmě riziková křižovatka nad čerpací stanicí Shell ve vsetínské městské části Rokytnice. Od pondělí 14. června je na několik dní uzavřený odbočovací pruh ve směru od Valašského Meziříčí do Vsetína.

„Značená objízdná trasa do centra města vede přes silniční rampu na Ohradě. Motoristé ale mohou využít také opětovně zprůjezdněné staré cesty přes železniční most na Bobrkách směrem na Vesník a Lázky,“ poradil Michal Horský ze vsetínské radnice.

Vysprávky na zmíněných osmi místech komunikace I/57 potrvají za částečné dopravní uzávěry do 30. června.

Další opravy ve Vsetíně plánuje ŘSD na letní prázdniny. Dělníci budou pracovat na obou silničních rampách na Ohradě, které propojují ulici Generála Klapálka se silnicí I/57.

Práce potrvají tři týdny, během nichž budou rampy zcela uzavřené. Objízdná trasa z a do centra města povede přes mimoúrovňovou křižovatku u čerpací stanice Shell v Rokytnici.

Meziříčské rondely opravují po nocích

Práce na silnicích jsou v plném proudu také na jiných místech regionu. Ve Valašském Meziříčí začaly v noci na úterý 15. června plánované opravy tří kruhových objezdů – u Panáčka, autobusového nádraží a čerpací stanice Shell.

„Předpokládáme, že práce by neměly trvat déle než měsíc. Navíc, abychom co nejméně omezili dopravu, budeme je provádět ve večerních a brzkých ranních hodinách od 17 do 6 hodin. V těchto časech budou řidiči využívat přehledně značené objízdné trasy,“ uvedla mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková.

Semafory na Horním Vsacku i na „zkratce“ do Rožnova

V polovině června začala také náročná přestavba zhruba kilometrového úseku silnice II/487 mezi obcemi Hovězí a Huslenky v údolí Vsetínské Bečvy.

Rekonstrukce v režii Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) za 118 milionů korun omezí dopravu na tomto hlavním tahu na Slovensko až do konce příštího roku. Aktuálně tady provoz řídí regulovčíci a semafory.

Od května opravuje ŘSZK také tříkilometrový úsek silnice mezi Velkou Lhotou a Valašskou Bystřicí. I tady musí motoristé počítat se semafory. Oprava oblíbené „zkratky“ ze Vsetína do Rožnova pod Radhoštěm bude stát více než 180 milionů korun, značnou část nákladů pokryje evropská dotace. Práce mají být z velké části hotové v příštím roce.