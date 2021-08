Deník celé jméno běžce zná, s ohledem na rodinu jej nebude zveřejňovat.

O tragické smrti mladého sportovce informovali i hasiči ze Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Rymice, jehož byl Ondřej členem.

„Opustil nás dnes nad ránem kamarád, přítel Ondra. Plamínek jeho svíčky života vyhasl tam kde to miloval a kam chodil pro radost či naplnění mysli. Upřímnou soustrast rodině a blízkým. Vzpomínky nám nikdo nevezme a ty v nich budeš Ondro navždy, “ loučili se rymičtí dobrovolní hasiči na svém facebookovém profilu se svým kolegou.

Jak nejdříve uvedli organizátoři závodu Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) na sociálních sítích, byl Ondřej z místa události transportován helikoptérou, a ačkoliv záchranáři zasáhli ihned po nehodě, na následky vážných poranění v nemocnici zemřel.

O neštěstí organizátoři závodu informovali české úřady a rodinu běžce.

"Je nám to velmi, velmi líto. Rodině zesnulého běžce jsme vyjádřili upřímnou soustrast," sdělili ČTK.

Všechny nás to zasáhlo

Zpráva o úmrtí Ondry zarmoutila pochopitelně i obyvatele obce Rymice na Kroměřížsku, kde Ondra žil.

„Byl to hodný, pohodový kluk. Zapojoval se do dění v obci. Je to obrovská tragédie a soucítím s jeho rodinou,“ projevil soustrast starosta Rymic Martin Bartík.

Připomněl, že Ondra byl členem SDH Rymice a členem zásahové jednotky.

„Byl mladý, nadějný sportovec. A hlavně občan naší obce. Všechny nás to zasáhlo, jsme z toho velmi smutní,“ svěřil Martin Bartík.

„Organizátoři závodu UTMB Mont Blanc obdrželi 25. srpna v 00:25 zprávu o běžci na trase TDS, který se stal obětí pádu v průsmyku Pralognan. Tato sekce byla na trase TDS již mnohokrát. Cesta byla zabezpečená a na místě byl záchranný tým. Běžec svým zraněním podlehl navzdory lékařské péči, která mu byla ihned poskytnuta," stojí v oficiálním prohlášení.

Přerušení závodu

Neštěstí se odehrálo na 145 kilometrů dlouhé trase "TDS - Sur les Traces des Ducs de Savoie" (Po stopách savojských vévodů), která spojuje italské údolí Aosty s francouzským departmentem Horní Savojsko. Jde o jeden z paralelních závodů ultramaratonu UTMB. Běžci na trase musí překonat převýšení 9100 metrů.

Závod byl po tragickém pádu přerušen. Organizátoři sdělili asi 1200 účastníkům, aby se otočili a vrátili do vesnice Bourg Saint-Maurice.

Běžecký server carrerasdemontana.com na twitteru sdílel fotky dlouhých front, které se po výzvě k evakuaci na trase vytvořily.

Závod pokračuje pro 293 závodníků, kteří již mají průsmyk za sebou. Další soutěže, které mají začít v následujících dnech, by měly pokračovat i přes tuto událost.