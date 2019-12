Mladé jehličnany v Meziříčí mají ochránit cedule, zapáchající nátěr i svědomí

Zákaz vstupu do jehličnatých porostů mladších patnácti let bude platit od 1. do 24. prosince v lesích patřících Valašskému Meziříčí. Každoročním opatřením se radnice snaží zamezit krádežím vánočních stromků.

Jednatel společnosti Městské lesy a zeleň Valašské Meziříčí Marek Netolička rozmisťuje tabulky upozorňující na zákaz vstupu do mladých porostů. Zákaz vstupu do jehličnatých porostů mladších patnácti let platí v lesích patřících Valašskému Meziříčí od 1. d | Foto: Deník / Josef Beneš