Mitáček opouští dosavadní zastupitelské kluby. Míří do STAN

Zastupitel města Zlína a také zastupitel Zlínského kraje Ivo Mitáček opustil oba zastupitelské kluby, jejichž členem doposud byl a vstoupil do zastupitelského klubu STAN. Strana soukromníků ČR, která Mitáčka do voleb nominovala, je jeho rozhodnutím rozhořčená a vyzývá jej, společně s Trikolorou, aby se vzdal mandátů. Mitáček to však odmítá.

Ivo Mitáček | Foto: DENÍK/Ivan Černický

Strana soukromníku ČR v usnesení předsednictva konstatuje, že rozhodnutí Ivo Mitáčka je pro všechny jeho kolegy velkým zklamáním. „Ivo Mitáček zradil důvěru nejen svých kolegů, ale také mnoha voličů, neboť Strana soukromníků ČR vstupovala do komunálních i krajských voleb s programem, který byl ve zřetelném protikladu s politikou hnutí STAN,“ zdůrazňují předseda Strany soukromníků ČR Petr Bajer a místopředseda Michal Dvouletý. Nominant strany soukromníků Strana poukazuje na loajalitu vůči voličům a společnému programu, který vždy pokládala za pilíř spolupráce, ale také projev důvěryhodnosti každého politika vůči voličům. Ivo Mitáčka vyzvala, aby se vzdal mandátu zastupitele Zlínského kraje i zastupitele města Zlín. „Oba tyto mandáty totiž nezískal (Mitáček) jako jednotlivec, ale jako nominant Strany soukromníků ČR na koaličních kandidátních listinách s hnutím Trikolóra, resp. Svobodnými či Nezávislými,“ uvádí se v usnesení. Zlínský kraj vyslal týmy zdravotníků, další pomoc pro jih Moravy ladí Přečíst článek › Ivo Mitáček Deníku potvrdil, že jako nestraník a nezávislý regionální politik se po dohodě se svými dosavadními politickými partnery rozhodl, že po třech letech spolupráce opustí oba současné zastupitelské kluby, tedy městský klub Rozhýbejme Zlín i krajský klub Trikolora-Soukromníci-Nezávislí. Vstoupil do STAN Rozhodl se vstoupit do zastupitelských klubů hnutí STAN, a to jak v zastupitelstvu statutárního města Zlína, tak i v zastupitelstvu Zlínského kraje. „Hnutí STAN mi nabídlo možnost působit v jejich řadách nadále jako nestraník a nezávislý zastupitel. Konstatuji, že mi v rámci vyjednávání nenabídli žádnou politickou funkci nebo výhodu,“ prohlásil Mitáček. Své rozhodnutí opustit dosavadní klub zdůvodnil nesouhlasem s dalším politickým směřováním dvou politických uskupení, kterých byl součástí. Plánované posílení a převzetí vůdčí role Trikolorou a vznik rozdílných názorů a postojů jejich členů nemůže Mitáček podle svých slov nadále podporovat. Žádal osamostatnění strany „Zástupcům Soukromníků, za které jsem byl nominován, jsem sdělil, že mé setrvání je možné jen po případném osamostatnění této strany v dalších volbách, což odmítli. Žádný z těchto důvodů v jejich veřejném prohlášení nezmínili. Vnímám to jako krajně nevyvážené, zvláště v situaci, kdy jsem je vždy o všem informoval jako první,“ dodal Mitáček. Bouře ve Zlínském kraji: popadané stromy, zaplavené sklepy a lidé bez elektřiny Přečíst článek › Strana Soukromníků ČR vyzvala Mitáčka ke složení obou mandátů, zástupci Trikolory pouze ke složení mandátu zastupitele Zlínského kraje. „Ani jedno nemohu vyslyšet. Protože preferenčních hlasů svých voličů si velmi vážím a jen díky nim jsem byl do zastupitelstev města i kraje zvolený. Zároveň nechci svým odstoupením umožnit vstup dvou zástupců Trikolory, kteří jsou první náhradníci jak ve městě Zlíně, tak na kraji,“ vysvětlil Ivo Mitáček.