Oceňoval i hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Při zahájení školního roku na uherskohradišťském gymnáziu ocenil práci končícího ředitele Zdeňka Botka, jemuž v uplynulých dnech udělil krajské vyznamenání. Současně uvítal na ředitelském postu Richarda Horkého.

„Pan Botek si ty roky poctivě odmakal, ale také si připravil a vychoval svého nástupce pana Horkého, který proto bude potřebovat oporu a hodně odvahy, aby navázal na práci pana Botka. Chtěl bych novému řediteli popřát, aby mu to šlo, aby jej respektovali studenti i pedagogický sbor, a aby ho ta práce bavila,“ řekl Radim Holiš.

Ve 32 třídách Gymnázia Uherské Hradiště bude v následujícím školním roce studovat 940 studentů.

„Je to jedna z největších vzdělávacích institucí v naší zemi a v posledních letech jsme největší ve Zlínském kraji. Ukočírovat všechny problémy na takové škole je velmi náročné. Mně se to 27 let dařilo především z hlediska důvěry v naše učitele i z hlediska odpovědnosti. Především ale jsem každoročně prezentoval cíl přivést k maturitě 180 studentů, připravených ke studiu na jakýchkoliv vysokých školách v České republice, a také v zahraničí,“ prozradil Deníku Zdeněk Botek.

Ministrem oceněná Miroslava Poláková se podle svých slov po celou dobu snaží vnímat své kantorské působení jako poslání.

„Poslání vychovávat studenty v duchu morálky k lásce a úctě k rodnému jazyku, historii a k lidem v zemi, ve které žijí. Ocenění od ministra školství je pro mě velkým vyznamenáním a také výzvou do další práce,“ nechala se slyšet Miroslava Poláková.

Medaile MŠMT se udělují za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Medaile se udělují ve dvou stupních, a sice 1. stupně (stříbrná) a 2. stupně (bronzová). Kandidáty a kandidátky na medaile mohou navrhovat zástupci škol, vyučující, rodiče, žáci, ale i široká veřejnost. O udělení medaile rozhoduje ministr školství na základě došlých návrhů. Autorem návrhu medaile je akademický sochař Zdeněk Kolářský.

Ocenění pedagogové

Doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc. si zaslouží ocenění MŠMT za přínos českému vzdělávání i za aktivity v oblasti sportu. Význam jeho pedagogické činnosti překračuje hranice regionu. Velmi dobře zná různé úrovně vzdělávací soustavy. Jako docent v oboru teoretická kybernetika a matematická informatika působil na Přírodovědecké fakultě UJEP v Brně, později na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Jako ředitel gymnázia v Uherské Hradišti má vynikající vhled do úrovně středního školství a jeho články, blogy, veřejné projevy často nastolují témata ke směřování českého vzdělávání.

PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D. působí na gymnáziu jako učitelka českého jazyka a dějepisu od roku 1981. Své studenty vede k vědecké práci v mnoha středoškolských soutěžích a zejména k úctě k národním dějinám. Zorganizovala velkou konferenci historiků pro učitele Zlínského kraje, obdobně jako v roce 2018 česko-slovenskou konferenci českých a slovenských spisovatelů a historiků. Její studenti se každoročně umísťují na prvních místech celostátních literárních soutěží. Každoročně přednáší na mnoha mezinárodních konferencích především s tématem československých legií, II. světové války, Ladislav Mňačko či Jan Amos Komenský. Spolupracuje na realizaci výstavy o J. A Komenském pro školy v ČR, nesoucí název Škola JAK.

PhDr. Šárka Mikesková se pedagogické činnosti věnuje již 34 let. Zavádí vyučovací metody a formy, které činí výuku pro žáky zajímavější a pestřejší. Podporuje přírodovědnou gramotnost a badatelskou výuku žáků. Rovněž podporuje jazykové vzdělávání, polytechnické vzdělávání a praktické činnosti žáků.

Žáci školy se umisťují na předních místech různorodých soutěží v krajském i národním kole. Škola klade důraz na vytvoření vztahu žáků k místní kultuře, k folkloru a tradicím; vytváří podmínky pro činnost folklorních kroužků. Aktivně se věnuje šíření filozofie Komenského a jeho odkazu dnešní době. Své pedagogické zkušenosti zúročila v četné publikační činnosti. Rovněž se věnuje lektorské a recenzní činnosti.

Rodák z Kroměříže, žijící v Brumově-Bylnici, Stanislav Minařík, si ocenění zaslouží za celoživotní přínos školství a vzdělávání - jako učitel, i výjimečný státní úředník. Byl dlouholetým ředitelem školy. Jako vedoucí odboru školství Zlínského kraje se během 15 let služby řadí k těm, kteří se zasloužili o to, že se úroveň krajského školství posunula na druhou příčku mezi všemi českými kraji. Uznání mu patří i za systematický přístup v práci se školami v regionu a konkrétně za práci s řediteli krajských škol.

