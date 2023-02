Dlouhodobě vysoká návštěvnost spojená s ekonomickou prosperitou plně potvrzují, že rozvoj Zoo Zlín kráčí správným směrem.

„Ještě před 30 lety k nám zavítalo kolem 200 tisíc návštěvníků. Vlastní příjmy tenkrát dosahovaly výše tří milionů korun,“ zavzpomínal ředitel zoo Roman Horský.

„Od té doby jsme dokázali návštěvnost navýšit o neuvěřitelných 400 procent. Vlastní příjmy se nyní pohybují kolem 168 milionů korun. A to je skutečně výjimečný nárůst nejen na české poměry,“ zhodnotil Horský.

Významné procento soběstačnosti, tedy schopnosti pokrýt náklady vlastními příjmy, má velmi příznivý vliv na rozvoj zoo. Dlouhodobě vysoký zájem návštěvníků představuje pro zoo zásadní zdroj vlastních příjmů. Zahrada však nespoléhá jen na návštěvnost.

„Sami aktivně hledáme příležitosti, jak získat další finance. Provozujeme několik obchodů se suvenýry, změnili jsme systém pronájmu restaurací, nabízíme atraktivní zážitkové programy včetně krmení rejnoků a žiraf, pořádáme dětské tábory,“ uvedl Roman Horský s tím, že si zoo cení také podpory v podobě sponzorských darů.

„Tím, že jsme schopni si z velké části provoz zajistit, může nás zřizovatel zoo, statutární město Zlín, významně podporovat v oblasti investic. To je podle mého názoru klíčový faktor našeho společného úspěchu,“ zdůraznil ředitel.

Zoo s investiční podporou města Zlína, ke které se připojil v posledním období i Zlínský kraj, se tak může dál rozvíjet podle schváleného Master Planu.

„Velmi oceňuji, že tuto vizi rozvoje podporuje město Zlín i Zlínský kraj. Připravovaná ekonomická analýza bude předpokladem pro společný vstup do II. etapy Karibuni, která by byla průlomovou částí celého projektu. Věřím, že právě její realizace by nás vystřelila k hranici miliónu návštěvníků a zajistila nám tak dlouhodobou udržitelnost,“ představil nejbližší plány Roman Horský.