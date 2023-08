Podle statistik projde vlakovým nádražím ve Valašském Meziříčí nejvíc cestujících ve Zlínském kraji. Město je dopravním uzlem, ze kterého se dá po železnici vyrazit do pěti směrů. Stav nádraží však dlouhodobě neodpovídá své vytíženosti – stará nádražní budova, peróny a absence bezbariérového přístupu.

Rekonstrukci za pět miliard ministerstvo neschválilo

Podle dřívějšího záměru mělo v roce 2024 dojít ke kompletní rekonstrukci nejen budovy a nástupišť, ale také kompletní infrastruktury s náklady přesahujícími pět miliard korun. Tento projekt neprošel přes Centrální komisi Ministerstva dopravy, protože neobhájil svou ekonomickou efektivitu.

Nový projekt před schválením

„Proto jsme nyní přistoupili k jeho redukci. Počítáme s opravou nádražní budovy, nástupišť tak aby odpovídala normám, zajištěním bezbariérového přístupu pomocí výtahů případně eskalátorů a také se zahloubením stávajícího podchodu o 60 centimetrů, aby mohlo dojít k úpravě kolejiště ve stanici. Zároveň by mělo dojít k částečné demolici nádraží budovy, aby byl zajištěn přímý vstup do podchodu z ulice a zároveň co nejlépe využity vnitřní prostory objektu,“ představil záměr projektu Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy.

Nový projekt, který je aktuálně v připomínkovém řízení před schválením Ministerstva dopravy by neměl překročit náklady jedné miliardy.

„Pokud nedojde k neočekávaným komplikacím, chtěli bychom stavbu realizovat mezi lety 2026 až 2028,“ dodal Nejezchleb. V následných etapách by pak mělo dojít také k rekonstrukci dalších částí infrastruktury nejen nádraží ve Valašském Meziříčí, ale i celé tratě vedoucí na Vsetín.

Propojení s autobusovým nádražím

„Na tomto projektu dál intenzivně pracujeme, protože propojení autobusové a vlakové dopravy v jednom místě je pro nás klíčové. Díky výborné spolupráci se Správou železnic se podařilo dohodnout napojení stávajícího podchodu na dopravní terminál, což je nezbytné k tomu, abychom cestujícím zajistili bezpečný přestup z vlaku na autobus a naopak,“ řekl starosta Robert Stržínek.

Město má k dispozici platný záměr, který vychází z urbanisticko-architektonické soutěže a počítá s tím, že v areálu bývalé pily vznikne nejen dopravní terminál, ale také parkovací dům, městský úřad, alej a v budoucnu i bytové domy.

„V nejoptimističtější variantě se bavíme o tom, že bychom se stavbou dopravního terminálu a dalších nezbytných objektů, mohli začít zhruba v horizontu pěti let. Jedná se však o velmi nákladnou investici, kterou nyní odhadujeme na cirka 750 milionů korun.“