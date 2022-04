MHD zdarma si cestující ve Valašském Meziříčí vyzkoušeli už v minulosti. V listopadu 2019 však musela valašskomeziříčská radnice její provoz ukončit kvůli kolizi s platnou evropskou legislativou, když chtěla prodloužit smlouvu s tehdejším dopravcem. Bylo nutné najít nového provozovatele.

Co čeká archeology na valašskomeziříčském náměstí?

NE KAŽDÝ BYL PRO

Vítězem výběrového řízení se stala společnost TQM - holding, se kterou město podepsalo smlouvu na deset let. Nulové jízdné pro všechny pak meziříčští zastupitelé schválili na svém nedávném jednání. Podpora ale nebyla jednomyslná.

„Jsem zásadně proti tomu, aby se z veřejných rozpočtů, z peněz daňových poplatníků poskytovalo cokoliv zdarma. Tedy i MHD, která podle mě navíc nemá žádný ekonomický přínos ani žádný přínos ke zlepšení životního prostředí,“ ozval se například Jan Trčka (ODS).

Podle jeho slov dávají smysl slevy pro žáky, studenty a seniory, případně zřízení služby senior taxi.

„Nevidím důvod, proč mají všichni lidé, ať přepravu používají či nepoužívají, platit MHD za lidi, kteří jsou v produktivním věku. Při dnešních výdělcích,“ doplnil Trčka.

Upozornil také, že smlouva s dopravcem je podepsaná na deset let, což pro město znamená deset let hradit plné náklady. Dohoda s firmou TQM ale zní jinak.

„V rámci smlouvy máme klauzuli, že město může přejít na placené MHD,“ zmírnil obavy zastupitele vedoucí odboru komunálních služeb meziříčské radnice David Černoch.

Meziříčská radnice našla nového dopravce, vrátí se MHD zdarma

BEZPLATNÉ MHD LÁKÁ VÍCE CESTUJÍCÍCH

Podle starosty Meziříčí Roberta Stržínka (ANO) mluví pro MHD zdarma čísla známá z doby, kdy se tato služba ve městě před čtyřmi lety zaváděla poprvé. Počet přepravených lidí prudce narostl.

„Rok od roku nám počet přepravených osob klesal a přiblížil se hranici čtyř set tisíc. Po zavedení MHD zdarma během dvou let atakoval jeden milion přepravených,“ argumentoval Stržínek.

Valašskomeziříčská radnice počítá s náklady na MHD zdarma ve výši 21,3 milionu korun za rok. Částkou bezmála 4,2 milionu korun se na provozu budou podílet také obce Krhová a Poličná, které byly kdysi součástí města, a kam budou autobusy také zajíždět.

Vedle nulového jízdného se mohou cestující těšit také na nové autobusy, které firma od 12. června na městských linkách nasadí.

„Všechny budou plně klimatizované, nízkopodlažní, bezbariérové a ekologické, jezdit budou na stlačený zemní plyn – CNG. Vizuální podoba exteriéru a interiéru autobusů bude navíc vycházet z městského design manuálu,“ přiblížila místostarostka Yvona Wojaczková.

VE VSETÍNĚ, KROMĚŘÍŽI I HRADIŠTI SE PLATÍ

Meziříčská bezplatná MHD pro všechny je prozatím z pohledu celého Zlínského kraje ojedinělý jev. Jinde mají podobnou výhodu jen některé skupiny obyvatel.

Například v Uherském Hradišti mohou jezdit zdarma senioři nad 70 let, děti do šesti let či hendikepovaní. Plné jízdné jinak stojí dvanáct korun, žákovské a studentské je o polovinu levnější.

Dvanáct korun zaplatí za jednu jízdenku v MHD lidé také ve Vsetíně, o dvě koruny méně pokud mají elektronickou čipovou kartu. Děti do patnácti let jezdí za polovinu.

V Kroměříži platí lidé základní jízdné 13 korun, mládež od 6 do 18 let a studenti do 26 let platí 6 korun. I zde platí, že s čipovou kartou vyjde cesta MHD levněji – základní jízdné 8 korun, zlevněné pak 4 koruny. Děti do 6 let jezdí zdarma.

Senioři nad 70 let mají v Kroměříži MHD zdarma, ale pouze v případě, když mají v Kroměříži své trvalé bydliště a mají vyřízenou čipovou kartu s označením 70+. Jinak se přepravují za základní jízdné.

VE ZLÍNĚ POČET CESTUJÍCÍCH NARŮSTÁ

V krajském městě Zlíně, kde místní dopravu zajišťuje Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO), stojí základní nepřestupná jízdenka 12 korun, přestupná o tři koruny více. Na levnější jízdné mohou při splnění podmínek dosáhnout děti od šesti do patnácti let, rodiče na mateřské/rodičovské dovolené, důchodci či invalidé.

Podle sdělení DSZO je cena jízdních dokladů v MHD ve Zlíně a Otrokovicích stále na úrovni roku 2012. „Zatím je to možné díky tomu, že zhruba dvě třetiny přepravených cestujících připadají na elektrickou trakci, přičemž DSZO má výhodu dlouhodobě sjednané stabilní ceny elektrické energie,“ uvedla společnost. Nafty spotřebovává firma oproti minulosti méně díky nasazování bateriových trolejbusů, plynem poháněné vozy DSZO ve svém vozovém parku nemá.

POMÁHÁ ÚSTUP COVIDU I DRAHÝ BENZÍN A NAFTA

V posledních týdnech společnost zaznamenává návratu cestujících do trolejbusů a autobusů MHD. Podle tržeb i přímého počítání pasažérů se zdá, že se počty přepravovaných cestujících dostávají zhruba na úroveň 85 procent stavu z posledního předpandemického roku 2019.

„V posledních týdnech jsou to zřejmě především drahé pohonné hmoty, které nám vracejí část cestujících. Lidé si snadno spočítají, že zejména časové jízdné ve veřejné dopravě je vyjde výrazně výhodněji než každodenní dojíždění osobním automobilem,“ domnívá se ředitel DSZO Josef Kocháň.

Působí ale i další faktory. Vliv má i slábnoucí epidemie covid-19 a rušení omezujících opatření – od 14. dubna po dlouhé době končí povinnost zakrývat si ve veřejné dopravě dýchací cesty. Začalo se také znovu více jezdit na pracoviště, do obchodů, do škol, za kulturou, sportem i zábavou.