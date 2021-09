Záchranný výzkum, na kterém se podílí také archeolog Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, bude probíhat souběžně s obnovou náměstí až do konce července příštího roku.

„První písemná zmínka z roku 1615 o ní doslovně říká: ‚Uvedena voda do kašny, ale kašna nedržela vody, musela se znovu spravovat.’ Podle jiného zápisu provedl tuto opravu kameník Jan Foncun,“ připomněl Petr Zajíc, památkář města Valašské Meziříčí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.