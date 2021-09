Společnosti TQM nasadí na linky v Meziříčí a sousedních obcích flotilu devíti standardních „velkých“ třídveřových autobusů a jeden speciální minibus určený pro nově vytvořenou okružní linku číslo 10. Ta by se měla časem rozšířit také do dalších ulic města.

„Před tím, než jsme byli kvůli evropské legislativě nuceni MHD v listopadu 2019 částečně zpoplatnit, přepravily autobusy za rok zdarma bezmála milion cestujících. Je to pro nás jasný signál, že tento systém má smysl. Zároveň věříme, že přispěje i ke snížení dopravní zátěže, zejména při cestách po městě,“ je přesvědčený Stržínek.

Do výběrového řízení se přihlásili dva dopravci, vítězem se stala společnost TQM – holding. Provoz MHD převezme s kompletně novým vozovým parkem na stlačený zemní plyn (CNG) právě od 12. června příštího roku.

„Jedním z našich hlavních požadavků byl co nejekologičtější provoz MHD zejména s ohledem na dopravní zátěž našeho města,“ prozradil starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

Od poloviny příštího roku bude po dobu následujících deseti let bude cestující ve městě a sousedních obcích Krhová a Poličná přepravovat společnost TQM – holding. Firma nasadí na linky moderní ekologické autobusy, radnice také znovu plánuje zavést MHD zdarma, jak tomu bylo naposledy v roce 2019.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.