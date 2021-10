V tomto případě mohou zájemci posílat nabídky do konce letošního roku.

„Developer by zde měl vybudovat technickou infrastrukturu pro nejméně sedm rodinných domů. Věříme, že i tato nabídka bude pro investory lákavá. Jedná se o dobře dostupnou a zároveň klidnou lokalitu,“ doplnil starosta Robert Stržínek.

Pozemky město nabízí za minimální částku 2 000 korun bez DPH za metr čtvereční. Zájemci o koupi musí mimo jiné předložit studii nové bytové zástavby a počítat alespoň s jedním novým parkovacím místem na bytovou jednotku. Nabídky mohou podávat do 31. ledna 2022.

Vzniknout by zde mohlo asi pět desítek nových bytů.

„Rozumím tomu, že když se někdo naučí venčit psíka v parčíku, tak už se mu nechce do o trochu vzdálenějšího lesíka,“ narážela na situaci na sídlišti Štěpánov.

Také podle radní Jindry Mikuláštíkové (ANO) město nové byty potřebuje, třebaže to bude znamenat vzdát se části zeleně.

Upozornil také, že v současné podobě záměru chybí jedna z předchozích základních podmínek omezujících plánovanou výstavbu na bytové domy do maximálně čtyř nadzemních podlaží. Tak, aby byly ve stejném výškovém horizontu, jako stávajících osm již stojících čtyřpodlažních domů.

„Nové bytové domy mají být v posledním a jediném volném prostoru sídliště. Myslím, že tento prostor by měl být přeměněný v klidovou zónu sídliště a že není důvod zahustit stavbou nových domů už tak předimenzovanou zástavbu sídliště Štěpánov,“ řekl Trčka.

Tisíce metrů čtverečních pozemků na sídlišti Štěpánov a také v místní části Bynina nabízí v současné době k prodeji radnice ve Valašském Meziříčí. Chce touto cestou přilákat developery, kteří by v prvním případě mohli vybudovat bytové a ve druhém rodinné domy. Možnosti získat bydlení ve městě by se tím významně rozšířily.

