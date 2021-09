Na akci je nutná rezervace na telefonu 571 611 928 nebo na e-mailu info@astrovm.cz. Provést ji lze do pátku 17. září do 12:00 hodin, platná bude až po potvrzení hvězdárnou. Vstupné činí 50 korun pro dospělé a 40 korun pro děti.

Invazi robotů zažije valašskomeziříčská hvězdárna, která v sobotu 18. září ve dvou termínech – od 14:00 a od 16:00 hodin – uspořádá stejnojmenný program, vhodný zejména pro rodiny s dětmi od 10 let.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.