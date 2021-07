První zmínka pak pochází z roku 1310, kdy se obec ještě jmenovala Arnoltovice podle tvrze postavené nad potokem na výběžku kopce Junákov. Samostatnou historii Poličná psala dlouhých sedm století až do roku 1976, kdy byla coby místní část připojena k sousednímu městu Valašské Meziříčí.

Tento stav ale vydržel „jen“ necelé čtyři dekády.

Na konci roku 2012 se Poličná (především kvůli sporům o zachování základní školy) od Meziříčí zase odtrhla. O 1. ledna 2013 je znovu samostatnou obcí.

Podle starosty Poličné Vladimíra Místeckého, který v jejím čele stojí po celou novodobou éru a předtím byl dlouhá léta meziříčským zastupitelem, osamostatnění vesnici prospělo. Byť na předešlý „sňatek“ s Valašským Meziříčím také nevzpomíná ve zlém.

Kam se z vašeho pohledu za téměř deset samostatných let Poličná posunula?

Řekl bych, že šla normálním vývojem dopředu. Je třeba říct, že i když jsme byli pod Meziříčím, dělala se v Poličné řada investic. Nebyly tak velkého rozsahu, jako děláme nyní, ale byly.

Můžu říct, že město se nechovalo macešsky, vždycky nějaké peníze do obce šly – udělala se například Čistá řeka Bečva I (projekt řešící odkanalizování obcí – pozn. redakce), plynofikace, začal také projekt Čistá řeka Bečva II, který už jsme dokončovali sami, ale přípravy byly hotové.

My jsme dodělávali 3 332 metrů. A později pak už sami dalších asi šest nebo sedm kanalizací v lokalitách, kdo to bylo potřeba, ale které nebylo možné do Čisté řeky Bečvy zařadit.

Jedním z hlavních důvodů, proč se Poličná s Meziříčím rozkmotřila, byla škola. Město ji chtělo zavřít…

Škola je důležitá. A ano, byl to hlavní bod, kvůli kterému jsme se s Meziříčím rozešli. Oni chtěli školu zrušit, my zachovat.

Za dobu, co jsme sami, jsme udělali nové víceúčelové hřiště, novou střechu, nové topení v přístavbě a také celou elektriku, která už byla absolutně nevyhovující. Dělalo se také sociální zařízení, kuchyň, arboretum, o jednu třídu jsme rozšířili také mateřskou školu.

V současné době máme rozjetou další velkou akci v nové přístavbě, kde je první až třetí třída, družiny a kuchyň. Firma dělá kompletní zateplení a vzduchotechniku, vše podle nejpřísnějších norem, aby děti měly ty nejlepší možné podmínky pro učení. Je to akce za jedenáct a půl milionu korun a hotová bude do konce prázdnin.

Dostali jsme na ni desetimilionovou dotaci od ministerstva financí. Když to shrneme, za dobu co jsme sami, jsme do školy investovali téměř dvacet pět milionů korun a další necelé tři miliony ročně přispíváme na její provoz.

Proč se vlastně Poličná v sedmdesátých letech k Valašskému Meziříčí připojovala?

Byl to tehdy takový trend. Převládl názor, že se budeme mít jako součást Valašského Meziříčí lépe, že budeme mít více peněz na investice. Zpětně si myslím, že to nebyl dobrý tah. I když – jak už bylo uvedeno – nemůžu říct, že by nás město opomíjelo.

To bych lhal. Je ale přece jen lepší, když si občané svou obec řídí sami. Snažíme se Poličnou neustále zvelebovat. Třeba i tím, že když na úřad přijde někdo s problémem, máme snahu jej hned řešit. A když to nejde v ten samý den, tak hned den další. Pokud je to možné.