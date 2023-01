Doplnil, že i když patří Valašské Meziříčí z celorepublikového pohledu k menším městům, je zde podle Stržínka mnoho osobností, na jejichž práci a výkony může být Meziříčí právem pyšné. „Není proto vůbec jednoduché vybrat ty, kteří v daném roce ocenění obdrží,“ poznamenal starosta.

Cenu města tentokrát převzal přední sklářský výtvarník, designér a středoškolský učitel Josef Divín. Cenou starosty byli oceněni řezníci Jaroslav Beránek a Vladislav Hromádka. Čestné občanství obdržela přeživší holokaustu a jedna ze spoluorganizátorek prvních ročníků festivalu Chaverut – Přátelství Michaela Vidláková rozená Lauscherová, která se však slavnostní akce nemohla osobně zúčastnit.

Vedle poděkování za práci, propagaci a prezentaci města Valašské Meziříčí převzali ocenění z rukou vedení radnice také dar, pamětní list a kytici. Nechyběl ani krátký rozhovor s laureáty a hudební vystoupení.

Oceněné osobnosti



JOSEF DIVÍN

Sklářský výtvarník, designér a středoškolský učitel Josef Divín převzal Cenu města Valašské Meziříčí jako ocenění za vynikající tvorbu v oblasti sklářského designu, dlouhodobou propagaci tradice uměleckého zpracování skla a šíření věhlasu kvalitního uměleckého školství Valašského Meziříčí v České republice a v zahraničí.

Valašskomeziříčský rodák vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, v ateliéru Sklo profesora Kopeckého a na VŠUP absolvoval doplňkové pedagogické studium. Od roku 2008 působí jako vedoucí oboru Design skla a světelných objektů na místní Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, kde v letech 1998 až 2002 sám studoval.

Rovněž zde zastává funkci hlavního koordinátora sítě škol UNESCO. Jeho úkolem a posláním je propagace skla, umění a kultury nejen zdejší sklářské školy, ale i Valašského Meziříčí.

Kromě pedagogické činnosti pořádá Josef Divín větší i menší výstavy, je zcela pohlcen krásou skla a neúnavně pracuje na svých objektech – nádobách a skleněných obrazech. Tisíce návštěvníků shlédly jeho umělecké kousky v ČR i v zahraničí (Francie, Dánsko, Německo, Belgie, USA, Švédsko nebo jeho milované Bulharsko).

Právě v Bulharsku v rámci evropských projektů provází a učí žáky z valašskomeziříčské školy. Stal se například laureátem ceny Romana Schlattauera, získal hlavní cenu Evropského parlamentu v Bruselu a je nejmladším držitelem ceny Josefa Hlávky v oblasti vědy a umění. Za pozornost stojí i jeho sklo ve veřejném prostoru, například největší skleněný bar v Evropě, který realizoval pro brněnskou restauraci, či skleněná oltářní stěna v obci Sokoleč.



MICHAELA VIDLÁKOVÁ

Michaele Vidlákové, rozené Lauscherové, udělili zastupitelé Čestné občanství města Valašské Meziříčí. Obdržela jej jako zvláštní projev úcty za mimořádné úsilí a snahu o zachování historické paměti národa prostřednictvím šíření svědectví o holokaustu a jeho důsledcích ve školách a na veřejnosti a za její podíl na vzniku festivalu Chaverut – Přátelství ve Valašském Meziříčí.

Michaela Vidláková se narodila 30. prosince 1936 v Praze do židovské rodiny. Otec Jiří Lauscher žil ve 20. letech několik let v Palestině a patřil k zakládajícím členům kibucu Sarid. Dne 22. prosince 1942 byla rodina deportována do ghetta v Terezíně, kde setrvala až do konce války.

Represe nacistického režimu nebyly poslední, jež rodina musela podstoupit. Paní Vidláková byla vyloučena z gymnázia a maturitu složila až během zaměstnání. Následně studovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Pracovala v Ústavu pro výzkum výživy, který se později stal součástí Institutu klinické a experimentální medicíny. Od konce 60. let vykonávala různé funkce v rámci Židovské obce v Praze, především pracovala s dětmi a mládeží. Je aktivní v Terezínské iniciativě a dalších sdruženích.

Byla spoluorganizátorkou prvních ročníků festivalu Chaverut, který se letos uskuteční už po devatenácté. Současně s velkým úsilím a obětavostí zajišťuje přednášky na základních a středních školách zaměřené nejen na její životní osud v období holocaustu, ale i na moderní Izrael a na propojení jejího tatínka na kibuc Sarid a blízký Masarykův les. Dne 28. října 2022 obdržela Michaela Viláková státní vyznamenání – Medaili Za zásluhy I. stupně.



JAROSLAV BERÁNEK A VLADISLAV HROMÁDKA

Za mimořádně pozitivní přístup k zákazníkům meziříčské maloobchodní prodejny masa a každodenní tolik potřebné šíření dobré nálady na pracovišti ve Valašském Meziříčí i mimo ně obdrželi Cenu starosty města Valašské Meziříčí Jaroslav Beránek a Vladislav Hromádka, kteří v prodejně na náměstí pracují už 27 let.

„Tradice rodu je u nás dána tím, že dědeček i tatínek byli řezníci. Sám jsem se vyučil na místní zemědělské škole a právě v té době se otevírala nová prodejna na náměstí, do které jsem nastoupil. Jedná se o práci s lidmi, která je o komunikaci, charakteru, píli a slušnosti. Člověka to musí bavit a naplňovat. Vždycky se navíc těším na kolegu Jardu, který mě v prodejně také celou dobu drží. Ocenění přijímám s velkým respektem a pýchou,“ svěřil se Vladislav Hromádka.

Svou cestu do valašskomeziříčské prodejny masa popsal také Jaroslav Beránek: „Po vyučení jsem v prodejně nastoupil na praxi a od té doby jsem tam 27 let. Prodavač by měl být k zákazníkům hlavně vstřícný a ochotný. Naplňujeme mě, že jsem za tu dobu poznal spoustu lidí, kteří se naučili za námi s Ladíkem chodit nakupovat. Jsou to nejen rodiče, ale teď už i jejich děti, a mnohé z našich zákazníků tak dobře známe. Cena starosty je pro mě velkou ctí a oceněním toho, že jsem v životě něco dokázal.“