„Naše společnost se potýká s velkým množstvím různých návykových látek a stále se objevují nové. Celá situace je o to horší, že se k nim často dostávají děti a mládež, které jsou v tomto případě nejohroženější skupinou,“ vysvětlil meziříčský místostarosta Petr Nachtmann, pro je důležité se protidrogové prevenci věnovat, mluvit o ní a také vědět, jak se v konkrétních případech a situacích zachovat.

Takový byl také cíl odborné konference. Nikotinové pytlíčky, Kratom a HHC a další aktuální trendy v oblasti návykových látek, jsou jen některá témata, s nimiž se účastníci blíže seznámili.

„Sám jsem otcem, a i když je syn ještě malý, vím, že nás do budoucna čeká debata na toto téma. Je důležité začít už v rodině, a nenechávat všechnu práci jen na škole a učitelích. Přesto ani rodiče nejsou vždy schopni uhlídat to, co se děje například právě ve školním kolektivu a pak je moc dobře, že zde máme zkušené a dobře připravené odborníky,“ poznamenal místostarosta Nachtmann.

Prevenci se ve Valašském Meziříčí dlouhodobě věnuje právě místní městská policie, která konferenci uspořádala.

„Podařilo se nám oslovit renomované přednášející například z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Státního zdravotního ústavu, Katedry psychologie Univerzity Palackého či z řad pracovníků terénního programu a poradny pro závislosti Agarta Valašské Meziříčí a dalších odborníků,“ uvedl Jan Camfrla, ředitel Městské policie Valašské Meziříčí.

Konference se zúčastnili také zástupci základních a středních škol, kteří se věnují mimo jiné protidrogové prevenci.