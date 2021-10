„Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí bude mít samozřejmě zájem se přihlásit do výběrového řízení s tím, že tento zájem již několikrát i oficiálně deklarovala. V této době čekáme kdy a v jaké formě bude koncesní řízení městem vyhlášeno,“ řekl redakci Milan Leckéši.

Současný provozovatel nemocnice – společnost AGEL – chce ve městě působit dál. Deníku to potvrdil ředitele nemocnice Milan Leckéši.

Nový pavilon má podle zadávacích podmínek vybudovat vítěz koncesního řízení, tedy nový provozovatel nemocnice. „Proto počítáme s tím, že bude nemocnici provozovat následujících cirka třicet let, aby se mu investice do nového pavilonu vrátila,“ představil podmínky Stržínek.

„To v případě jejího ukončení mimo jiné znamená, že by na město Valašské Meziříčí přešla zodpovědnost za cirka pět set zaměstnanců a závazky nemocnice. V uplynulých měsících jsme proto se společností jednali o vypořádání vzájemných závazků,“ osvětlil starosta Meziříčí Robert Stržínek.

Kdo bude příštím provozovatelem nemocnice ve Valašském Meziříčí? Odpověď na tuto otázku hledají v současné době představitelé města. Jasno by podle sdělení radnice mohlo být už v příštím roce.

