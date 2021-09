„Událost námi silně otřásla. Velmi si vážíme práce všech dobrovolných hasičů, kteří dnes a denně pomáhají, kde je potřeba a chrání naše životy. Pokud navíc při výkonu práce obětují ty své, je to obrovská tragédie,“ komentovala místostarostka Valašského Meziříčí Zdislava Odstrčilová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.