Položením věnců u pomníků Tomáše Garrigue Masaryka na valašskomeziříčském náměstí a na kopci Píšková v Poličné si obyvatelé Valašského Meziříčí v sobotu připomněli 113. výročí jeho zvolení poslancem Říšské rady ve Vídni za takzvaná valašská města.

Položením věnců u pomníku Tomáše Garrigue Masaryka na valašskomeziříčském náměstí si obyvatelé Valašského Meziříčí v sobotu 23. května 2020 připomněli 113. výročí zvolení Masaryka poslancem Říšské rady ve Vídni za valašská města. | Foto: Deník / Josef Beneš

„Vstoupil tím do velké politiky a Rakousko-Uhersko začalo sledovat Masarykovu kariéru. Nestát se poslancem, zůstal by známý jenom ve vědeckých kruzích. Práce, kterou v parlamentu vykonal, měla ohlas v celé Evropě,“ vyzdvihuje archivář a historik Zdeněk Pomkla význam události, jež o jedenáct let později vyústila ve vznik samostatného Československa.