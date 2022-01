Připravené jsou také nové trasy spojené s uměním či historií valašské krajiny.

„Do programu letošního týdne turistiky rovněž plánujeme zařadit slíbené trasy z loňského ročníku, které jsme nemohli nabídnout z důvodu protiepidemických opatření,“ připomněl Růžička.

Registrace od července

Program 31. ročníku MTTV odstartuje v sobotu 9. července prezencí u organizačního štábu, který bude sídlit tradičně v prvním patře budovy městského úřadu na Svárově. Prezence bude možná od 8 do 22 hodin.

„Slavnostně pak celou akci zahájíme tentýž den o půl osmé večer ve velkém sále Domu kultury,“ informovala Lenka Kováčová z pořadatelského týmu.

Zájemci o účast se mohou už nyní přihlašovat prostřednictvím webu www.mestovsetin.cz nebo poštou na adresu MěÚ Vsetín, odbor školství a kultury, Svárov 1080, 755 01 Vsetín. Účastnický poplatek na celou akci uhrazený do 30. května činí 200 korun, respektive 175 korun pro děti do 15 let a držitele karty Eurobeds a KST.

Po uvedeném datu se výše poplatku zvyšuje na 300, respektive 275 korun. Jednodenní účastnická platba činí do 30. května 80/75 korun, po 30. květnu 100/90 korun. Cena zahrnuje odznak MTTV, pamětní list, razítka IVV do záznamníků a na požádání i příležitostná razítka do Vandbuchů.

Trasy od 10 do 30 kilometrů

A kam vlastně (cyklo)turisté během 31. ročníku MTTV zavítají? Podívají se například k obelisku 18. poledníku nad Vesníkem, ke Kameni slunovratů a Svantovítově skále mezi Růžďkou a Bystřičkou, na Ochmelov, do okolí Valašského Meziříčí, na Prženské paseky či na Slovensko do Strážovských vrchů, případně na Jantarové stezky do Teplic nad Bečvou.

„Na každý den budou vyznačené dvě trasy: kratší o délce deset až patnáct kilometrů a delší o délce dvacet až třicet kilometrů. Podrobný popis tras s mapkou získají účastníci u prezence,“ doplnila Kováčová.

Podrobné informace o Mezinárodním týdnu turistiky na Valašsku nabízí webové stránky http://mttv.unas.cz nebo facebookový profil www.facebook.com/mttv.vsetin.