,,V kategoriích Elite se ho mohou zúčastnit pouze jezdci s platnou UCI licencí, kteří podle výsledků na Valašsku získají kvalifikační body do mezinárodního ratingu,“ upozornil Erik Figar za pořadatele.

,,Závod bude k vidění v brumovském bikeparku. Ten je svou variabilitou překážek ideálním místem pro závod na této úrovni. Dvoudenní akce bude plná šílených triků. Sobotní finále se uskuteční v nasvíceném bikeparku,“ prozradil Figar..

Vypsány jsou 4 kategorie. BMX Elite Men (jezdci, kteří mají v den konání závodu 15 let a více), BMX Elite Women (jezdkyně, které mají v den konání závodu 15 let a více), Expert (jezdci, nebo jezdkyně, kteří mají v den konání závodu 13, nebo 14 let) a Junior (jezdci, nebo jezdkyně, kteří mají v den konání závodu 12 let a méně).

Start pátečních kvalifikací je v 16.30 hodin. Finálové jízdy začínají v sobotu od 16 hodin.

Na prize money se v Brumově-Bylnici rozdá celkem 40 000 Kč. Vítěz kategorie BMX Elite Men obdrží 7000 Kč. Vítězka kategorie BMX Elite Women si z Valašska odveze 5000 Kč.

PROGRAM MEZINÁRODNÍHO FREESTYLE BMX ZÁVODU V BRUMOVĚ-BYLNICI 2022:

Pátek 22. července:

9:30 Otevření areálu

10:00 Start volného tréninku

13:00 Uzavření registrace (Elite muži a Elite ženy)

13:30 Start tréninku 1. skupiny

14:30 Start tréninku 2. skupiny

16:30 Start kvalifikace Elite ženy

17:30 Start kvalifikace Elite muži

19:30 Start volného tréninku

21:30 Uzavření areálu

Sobota 23. července:

9:30 Otevření areálu

10:00 Start tréninku kategorie Juniorů a kategorie Expert

12:00 Start kvalifikace kategorie Juniorů

13:00 Start kvalifikace kategorie Expert

14:00 Start tréninku kategorie Elite ženy

15:00 Start tréninku kategorie Juniorů a kategorie Expert

16:00 Start finále kategorie Juniorů a kategorie Expert

18:00 Start finále kategorie Elite ženy

19:00 Start tréninku kategorie Elite muži

20:30 Start finále kategorie Elite muži