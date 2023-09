V případě zámku už byly názory na koupi rozdílné. Nakonec se po dvouhodinové diskuzi zastupitelé dohodli pouze na koupi pozemků v areálu zámeckého parku, a to za 25 milionů korun. Celý areál i se zámkem za 130 milionů koupit odmítli.

Město díky koupeným pozemkům o rozloze zhruba 11 hektarů získá přístup k objektům, které v parku vlastní. Jde o klub kultury či loutkové divadlo.

„Momentálně se ke stavbám v areálu nedostaneme, ale máme povinnost se o objekty města starat, což se nám dlouho nedařilo,“ popsal na začátku jednání situaci místostarosta Antonín Trňák.

Koupě pozemků ovšem nevyřeší průchod zámkem, který nadále nebude možný. Majitel nabídl městu také zámek, ten však zastupitelé koupit odmítli. Mimo jiné proto, že nemají představu o tom, co by v zámku bylo, ani jaké by byly náklady na jeho údržbu. Cena zámku se průběžně snižovala z původních 153 milionů na 133 miliony korun.

Někteří zastupitelé byli pro koupi celého areálu. Argumentovali, že je zámek kulturním bohatstvím města a také, že by se mohl propojit průchod celým areálem. Navíc by se lépe získávaly dotace.