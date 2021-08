„Na teplejších stanovištích jsme vytočili asi o třetinu méně. V těch vyšších, jako je třeba Bystřice pod Hostýnem, máme asi o polovinu méně medu než loni. Někteří včelaři dokonce nemají skoro nic,“ říká Alena Stašková ze zlínského Včelařství Míša.

Podobně situaci komentují i další včelaři. Kvůli nedostatku musí včelaři začít zvyšovat ceny.

Za nedostatek medu může hlavně chladné a deštivé jaro.

„Bylo deštivo v momentě, když začínalo všechno kvést. Květy spláchl déšť, nebo zaschly. Dá se říct, že nám počasí nepřálo,“ komentuje letošní jaro včelař Milan Štefek z Kroměříže a přiznává, že i u něj byla letošní sezóna velmi špatná.

„Letos bylo málo medu. První jarní med se ani nevytáčel. Potom bylo něco málo, ale i tak to byl bídný rok,“ přidává se Martin Řádek z Liptálu na Vsetínsku.

I podle něj je na vině chladné počasí.

„Bylo hodně chladné jaro. A to se odrazilo v tom, že nebyla jarní snůška květů. Třeba květů lípy bývá jeden rok více a druhý méně, jako třeba u jablek. Jenže letos už podruhé za sebou bylo málo,“ vysvětluje včelař.

Lípa skoro nebyla

„My máme průměrný rok. Je to trochu díky podmínkám, které jiní včelaři častokrát nemají. Díky tomu, že kočujeme a přistavujeme maringotky se včelami tam, kde ten med prostě je. Ale je pravdou, že ovocné stromy byly opravdu slabé. Stejně tak třeba řepka a lípa, která nebyla skoro vůbec,“ objasňuje Stanislav Sedlák z Uherského Brodu.

Podle Sedláka hrálo také významnou roli rozmístění jednotlivých stanovišť se včelami.

„My jich máme asi dvanáct. A z toho tři nebo čtyři nám nedaly skoro žádný med. Naštěstí se to ale nahradilo jinde. Máme včely v Hostětíně, kde jsou ekopásy. Je tam pohanka se svazenkou a tam to bylo letos velmi slušné. Kdyby to ale nebylo, tak by letošní rok byl špatný,“ prozrazuje Sedlák.

Zdražují všichni, ceny jsou ale různé

Cena medu se napříč krajem liší. V porovnání s loňským rokem si ale lidé připlatí v průměru o dvacet korun za kilo.

„Musel jsem podražit, ale už jen z toho důvodu, že vzrostly ceny materiálů na výrobu úlu. Vyrobit jeden úl je dneska o několik procent dražší. Zdražil jsem proto o dvacet korun na současných 170 korun za kilo,“ říká Štefek.

„Vstupní náklady jsou prostě dražší. Zdražil cukr, práce, energie. Proto jste i my zvýšili cenu na 195 korun za kilo medu. Loni jsme ho prodávali o deset korun levněji,“ přidává se Sedlák.

Lidé si už zvýšení cen začínají všímat.

„Zpozoroval jsem, že cena medu jde nahoru. Jenže tak je to u všech potravin. Co se dá dělat,“ konstatuje Jan Chmelař ze Zlína.

Přibližně o dvacet korun podraží med i Včelařství Míša, které hospodaří se 150 včelstvy.

„Zdražují všichni, zdražujeme taky. Pokud máme pokrýt náklady na léčení a zakrmení včel, nebo provoz jako takový, tak se ty ztráty musí rozpočítat. Kilo teď prodáváme za dvě stě korun. Nemyslím si, že je to moc. Každý, kdo říká, že je to hodně, by měl jít jednou ke včelám a zjistil byl, že i za pětistovku je to levné,“ uzavírá Alena Stašková.