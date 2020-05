Studentka druhého ročníku všeobecného lékařství na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze je jednou z devíti mediků a devíti studentek zdravotnických oborů na středních, vyšších odborných či vysokých školách, kteří v uplynulých týdnech pomáhali zdravotníkům ve Vsetínské nemocnici zvládnout náročnou epidemiologickou situaci.

„Přihlásila jsem se sama. Ve škole se člověk naučí hodně, ale pokud si tuto práci neosahá, je to jen teorie,“ hodnotí s úsměvem řadu dní strávených na infekčním oddělení.

Viktorie Mollová pomáhala s řadou sanitářských činností.

„Byla jsem k ruce především při hygieně pacientů, podávali jsme například také nápoje. Byla jsem ráda, že jsem si mohla s pacienty popovídat, když jsme měli čas. Všichni byli milí, sestry poradily, když bylo zapotřebí,“ cení si sympatická studentka lékařské fakulty.

Obavy z infekčního prostředí podle vlastních slov neměla.

„Když se dodržují zásady, dá se to zvládnout,“ vysvětluje Viktorie Mollová, která prostředí Vsetínské nemocnice zná už z dřívějška.

Ještě jako studentka vsetínského gymnázia se účastnila prvního ročníku projektu nemocnice s názvem Valašský Medik Klub. A dokonce byla vyhlášena první Medičkou roku.

„Bylo to první nahlédnutí do jednotlivých oborů, mohli jsme si řadu věcí sami vyzkoušet. Doporučila bych účast v projektu všem, kteří mají zájem o medicínu, a určitě bych do toho šla znovu,“ ohlíží se Viktorie.

Doufám, že jsem byl prospěšný, říká Kryštof Krupčík

Absolventem originálního projektu Vsetínské nemocnice, který zájemcům o studium lékařství představuje jednotlivé odbornosti, je také Kryštof Kupčík. Student 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze je dalším z mediků, kteří nabídli v době koronavirové epidemie pomoc Vsetínské nemocnici. Přihlásil se hned, jakmile zjistil, že je to možné.

„Pracoval jsem na kontrolním stanovišti na vrátnici při triáži pacientů, pak také na neurologii a na infekci. Doufám, že jsem byl prospěšný,“ říká Kryštof Kupčík.

Nemocnice si veškeré pomoci velmi váží. „Všem, kteří nám pomáhali, patří obrovské poděkování,“ zdůrazňuje náměstek pro personální řízení Vsetínské nemocnice Martin Pavlica.

Připomněl, že mezi mediky byli i studenti pátých a šestých ročníků, kteří absolvovali zaškolení na anesteziologicko-resuscitační oddělení, aby v případě nutnosti mohli pomáhat s péčí o pacienty na tomto oddělení.

„Nejen se zajištěním kontrolního stanoviště na vrátnici nám významně pomohly odborné učitelky naší partnerské zdravotnické školy. Připraveno pomoci bylo i osm dobrovolníků – nezdravotníků a v záloze také jeden praktický lékař,“ doplňuje Martin Pavlica.