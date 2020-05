Nad montážní jámou se majestátně tyčí jeho nová „parťačka“ – parní lokomotiva 423.041, přezdívaná Velký Bejček. Při nostalgických jízdách ve Zlínském a Olomouckém kraji má nahradit populárního Matěje, který pro nedostatek peněz na výměnu zastaralého kotle skončil v železničním depozitu v Lužné u Rakovníku.

Právě odtud železničáři před několika měsíci přivezli Velké Bejčka. Stroj vyrobený v roce 1924 původně vozil cestující i náklad na Ostravsku a ve Slezsku, občas zavítal i do Valašského Meziříčí.

„Pro sebe jsme si ho přejmenovali na Tuláka, protože posledních deset let se toulal po republice, při historických jízdách zaskakoval, kde bylo třeba, a neměl nikoho, kdo by o něj soustavně pečoval,“ vypráví Dobiáš a dodává, že by jim nevadilo, kdyby lokomotiva našla trvalý domov ve zdejším depu.

Přestože Velký Bejček alias Tulák byl po příjezdu z depozitu celkem v pořádku, časté střídání provozovatelů na něm zanechalo stopy.

„Museli jsme udělat spoustu drobných úprav, po nichž se lokomotiva stala atraktivnější a krásnější. Třeba vyměnit opotřebované součástky, natřít madla a schodky, stroj promazat, vyrobit chybějící schodek na přední části a provést úpravy ve strojvůdcovské budce,“ popisuje Miroslav Vašků.

Pokud jeho starší kolega zanedlouho odejde do důchodu, bude to pravděpodobně on, kdo stane na postu strojvedoucího.

„Moc se na to těším, bývají to nádherné zážitky. A krásný pocit, když po půl roce příprav vyjedete na koleje a zjistíte, že všechno funguje, jak má,“ líčí Vašků.

Stejně jako on a ostatní železničáři už začátek sezony nostalgických jízd netrpělivě vyhlížejí cestující, převážně rodiny s dětmi. Kdy se dočkají, však zůstává otázkou.

„O tom rozhodnou vláda, vedení Českých drah, kraje a objednatelé, například rožnovský skanzen,“ odpovídá Dobiáš s tím, že letošní pečlivě sestavený kalendář vzal zasvé hned po vyhlášení nouzových opatření.

„Čeká nás velká alchymie s termíny. Lidé jsou natěšení a o historické jízdy bude mimořádný zájem. Zatím ale netušíme, co bude zítra, natož za měsíc,“ přiznává železniční nadšenec.