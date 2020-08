Jaromír Dvořáček z vinařství Medek v Uherském Hradišti připomněl, že na Slovácku je menší návštěvnost vinařských lokalit, než na jihu Moravy ve vyhlášených oblastech Mikulovska, Znojemska či Lednicka.

„Aktuálně je ale na Uherskohradišťsku v zásadě plno. Celý červenec a srpen spíše lidi hledají volná místa na ubytování,“ všiml si.

Ještě předloni tvořili pětinu návštěvníků vinařství v místní části Sady zahraniční hosté. Z blízkého okolí sem pochopitelně nechodili. Firma láká hosty spíše z dálky.

„Jezdí k nám lidé z Čech, Poláci, Slováci a občas Němci. Denně děláme soukromé degustace na objednávku. Samozřejmě teď přestali jezdit Francouzi a Asiaté,“ dodal Dvořáček.

Pracnější starost o turisty

Turistická sezona je podle něj poměrně silná, jen to stojí třikrát víc práce.

„Jsme spokojení, ale je to mnohem pracnější. Lidé se díky covidu přestali skupinkovat. Dřív k nám na řízené degustace jezdily až pětatřicetičlenné party. Dnes páry, maximálně dvě rodiny. Je rozdíl obsloužit třicet lidí, kdy hosté platí při jednom čase, nebo obsloužit patnáct párů. To zabere při stejných penězích daleko více času. To se hodně změnilo a museli jsme se tomu přizpůsobit,“ vysvětlil.

Řízené degustace až od určitého počtu lidí nabízí vinné sklepy Mařatice. „Děláme je za účasti someliéra od patnácti lidí nahoru. V menším počtu to nemá smysl. Degustace jsou u nás jen o víkendech a je o ně zájem,“ přiblížila manažerka sklepů Mařatice Alexandra Pajerová.

Bílé láká více

Největší poptávka je po bílém víně. „To jde více, než červené. Lidé se taky ptají po sudovém víně, ale my máme jen lahvované. Všechna naše vína jsou přívlastková, nejvíce si zákazníci kupují pozdní sběry,“ dodala.

Starosta Modré u Velehradu si všiml přibývajících cyklistů na vinařských cyklostezkách. „Kvůli současným zákonům ale spíše obdivují zrající hrozny, nežli dobrá vína,“ podotkl Miroslav Kovářík. „A dá se říci, že letošní úroda co do kvality vypadá víc než slibně,“ zhodnotil.

Co "akční" degustace?

Naopak zaregistroval útlum ze strany pořadatelů při organizování akcí zaměřených na víno. „Mají obavy z perzekucí ze strany kontrol od krajské hygieny. Malí vinaři však rádi přijmou návštěvu zájemců o degustaci,“ sdělil Deníku.

„Určitě mírně vzrostl i zájem o každodenní degustace vín v Centru Slováckých tradic, v lokalitě Skanzen. V podzemních uličkách vinařů mají denně k ochutnání přes sto vzorků špičkových vín,“ prozradil starosta Kovářík.

Podle Zdeňka Urbanovského z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy změnila koronavirová krize jak chování spotřebitelů, tak vinařů.

„Ve větší míře než dřív se víno prodává prostřednictvím e-shopů. Lidé ve vinařstvích jsou opatrní. Neradi vstupují do uzavřených sklepních prostor, hodně ochutnávek se odehrává na venkovních zahrádkách. Velmi často návštěvníci víno nakupují ke konzumaci doma,“ přiblížil.

Také lze vypozorovat trend k menším nákupům. „Vinaři spolu s provozovateli lodí na Baťově kanálu pořádají například plavby lodí s ochutnávkami vína. Omezení akcí spojených s konzumací vína souvisí také s výrazným poklesem firemních akcí,“ dodal Urbanovský.

Podíl vinařské turistiky na celkové návštěvnosti Zlínského kraje se dá jen velmi obtížně stanovit.

„Neexistují veřejně dostupné informační zdroje, které by kategorii ‘vinařská turistika‘ definovaly a sledovaly. Vinařská turistika v tom chápání, že se jedná o turisty, kteří se pohybují ve vinařské oblasti, pijí víno, nebo se účastní akcí spojených s vinařskou tématikou, je součástí nabídky turistické oblasti Slovácko,“ doplnil Zdeněk Urbanovský.

Jsme připraveni, hlásí vinaři

Vinaři na Slovácku jsou na návštěvníky připravení. Například ve Velehradě, Kudlovicích, Mařaticích či v Sadech u Uherského Hradiště (Derflanské sklepy) jsou o víkendech trvalé „vinařské“ služby, kdy návštěvníci těchto míst najdou vždy minimálně jedno otevřené vinařství odhodlané uspokojit návštěvníky.

Velmi oblíbenou akcí je Šlapání hroznů dívčí nohou. Bohatý program včetně výstavy vín s ochutnávkou zakončený koncertem skupiny Hradišťan se uskuteční poslední zářijovou sobotu ve vinařství Dvůr pod Starýma Horama v Boršicích.