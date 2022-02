Tato tradice přetrvala do dnešní doby a patří mezi nejoblíbenější v roce.

V menším měřítku, ale přesto se Masopustní veselice konala tuto sobotu i v Rožnově pod Radhoštěm.

Za uspořádání této akce zde patří největší dík kulturní agentuře T-klub a Valašskému souboru písní a tanců Radhošť, Rožnovské lesní mateřské škole a Montessori školce Na Vlně, kteří obstarali tradiční masopustní průvod. Ne malé díky pak patří také spoluorganizátorovi akce – městu Rožnov pod Radhoštěm, které se na akci již tradičně podílí.

„Masopust vždy bývá ve Valašském muzeu v přírodě, kdy začínal průvod na náměstí a poté pokračoval do muzea, kde byl tradiční program. V letošním roce však tuto akci v muzeu zrušili z důvodu vládních opatření, a proto se město rozhodlo akci uspořádat alespoň takto, ačkoliv v menším měřítku,“ vysvětlila tisková mluvčí města Petra Graclíková.

Masopust na Valašsku. To je vůně koblih či zabijačky

Všichni pořadatelé se ale tradičního programu podle ní drželi i letos.

„Byl to hlavně masopustní průvod, nechyběla cimbálovka, maškary nebo ochutnávka masopustních specialit. Průvod začal tradičně na rožnovské radnice, kde si hřebenář převzal od vedení radnice nadvládu nad městem a první masopustní koblihy, následně pokračovali obchůzkou po náměstí s několika zastávkami,“ popsala Petra Graclíková.

Doplnila, že sobotní Masopustní veselice se zúčastnilo několik stovek návštěvníků, což jen potvrzuje přetrvávající zájem o tento lidový zvyk oslav Masopustu.

„Spousta lidí přišla v maskách a připojila se tak k tradičnímu masopustnímu průvodu,“ tisková mluvčí rožnovské radnice.

„Masopustní průvod je jedním z tradičním lidových zvyků, kterým si lidé zpestřovali zimu. Tradiční masopust byl v muzeu zrušen z důvodu opatření proti covidu a nás mrzelo, že by o tento den všichni přišli. Jsme rádi, že jsme se domluvili na spolupráci se školkami, které masopustní průvod oživovaly v minulých letech a společně zorganizovali tuto veselici na náměstí. Věřím, že si tento den společně všichni užijeme a lidé se nebudou bát dorazit v maskách,“ uvedla krátce před akcí místostarostka Kristýna Kosová.

Na Masarykově náměstí mohli návštěvníci i účastníci průvodu také ochutnávat masopustní speciality jako jsou tradiční voňavé koblihy nebo zabijačkové pochoutky. Masopust zvaný také končiny, fašank či šibřinky je svátkem, který vyzývá k zábavě a hojné konzumaci dobrého jídla a pití. Předchází totiž čtyřicetidennímu předvelikonočnímu půstu, proto je třeba se poveselit a najíst „do zásoby“.

„No my jsme si do zásoby nakoupili. Máme tady nějaké zabijačkové dobroty a domácí špek a sýry, myslím ale, že s tím do Velikonoc nevydržíme,“ smáli se manželé Miloslava a Jan z Rožnovska.