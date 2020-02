Právě včas na to, aby před chalupou přivítali fašankový průvod ze slovenského Prečína. Zpěváci a heligonkáři v replikách starodávných krojů i rozverné maškary děkují za pohostinné přijetí a ochutnávají dary valašské země. Na oplátku hostiteli nalévají nejlepší slivovici z celé jejich dědiny a jeho ženu vyzvou k tanci…

Tisíce lidí přišly v sobotu do Dřevěného městečko rožnovského skanzenu oslavit masopust. Poslední příležitost k nevázanému veselí a hodování před obdobím půstu a rozjímání si každý užíval po svém.

Někoho uchvátily obřadní obchůzky s rejem maškar a závěrečným pochováním basy, jiný dal přednost gastronomickým zážitkům. Městečko vonělo svařeným vínem, z Billovy chalupy se linula neodolatelná vůně božích milostí smažených na másle. Nejvíce ale bylo stánků se zabijačkovými dobrotami.

Tradiční soutěž o nejlepší valašskou tlačenku vyhrála valašskomeziříčská firma MP Krásno, mezi klobáskami byla podle odborné poroty nejzdařilejší Žabčíkova klobása z Kateřinic.

„Dělám ji podle vlastní receptury pětačtyřicet let, a za tu dobu získala spoustu ocenění,“ říká hrdě majitel řeznictví Milan Žabčík. „Chce to jen dobrý jazýček a kvalitní maso, případně koření,“ prozrazuje.

Malé drama se odehrálo při losování výherců uzenářských výrobků z řad návštěvníků. Po nejméně pěti neúspěšných pokusech nalézt majitele bezmála pětikilové šunky zvedl vítězný los nad hlavu Tomáš Machálek z Horní Bečvy.

„Bylo to zdlouhavé, ale když vytáhli lístek v mé barvě, lehce jsem pookřál. A když co ohlásili moje číslo, povyskočil jsem tak, že jsem málem narazil hlavou do stropu,“ smál si šťastný vítěz, jenž na masopustu účinkoval s dechovkou Horňané.