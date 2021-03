Začala s oslavami kulatého výročí a po celý rok v nich bude pokračovat. I přes pandemii a související nařízení, nedovolující běžný chod, půjčuje tituly prostřednictvím okénka, nabízí e-knihy a pokračuje i v aktivitách kulturních a tvořivých. Byť on-line. Za svou existenci si několikrát prošla nepříznivou historií, ale vždycky se vzchopila, aby pokračovala ve svém poslání. Pětkrát byla nucená změnit svůj název. Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně slaví sto let.

Kateřina Janošková pracuje v knihovně osmnáctým rokem. Čtenáře Deníku provede historií, vývojem i zlomovým rokem covidovým, kterému museli knihovníci přizpůsobit provoz.

„V roce 1921 vznikaly knihovny po celé republice jako houby po dešti. Masarykova městská knihovna byla založená 2. února 1921, usnesení k jejímu zbudování pochází už z konce února 1920,“ připomíná okamžik, kdy během oslav 70. narozenin T.G. Masaryka městské zastupitelstvo rozhodlo "Otevříti ihned Masarykovu městskou knihovnu, obsahující přes 800 svazků."

Vsetínská knihovna začínala s 1 615 svazky a zapsalo se do ní 1 014 čtenářů, kteří si v prvním roce dohromady vypůjčili 8 615 knih. Školní děti do ní přístup neměly. Prvním knihovníkem se stal učitel Bohumil Lehký, který vedl knihovnu až do roku 1939. Nedostával žádný pevný plat, funkce knihovníka byla dobrovolná.

Z dalších osobností vzpomíná současná zástupkyně ředitelky zajímavý osud Zdeňka Rudy.

„Byl to první placený ředitel knihovny. Nastoupil zde v roce 1945. Sbíral pověsti, psal básně a byl to zapálený knihovník. Ředitelem knihovny byl do doby, než ho za jeho přesvědčení vystrnadili z funkce komunisté,“ připomíná Janošková.

Lidé pracující v knihovně i knihovna sama zažila nelehké doby totality za fašismu, komunismu i normalizace. Několikrát muselo být z jejího názvu vypuštěné Masarykovo jméno. Za sto let zažila několikeré vyřazování literatury. Ať už za války, nebo později vyřazování knih protikomunistických, legionářských, kapitalistické literatury Západu, detektivek, publikací emigrantů či brakové literatury.

Také sídlo knihovny se několikrát měnilo. Z Nové radnice na Horním náměstí se postupně stěhovalo přes dům J. Bubely na Palackého ulici, budovu Divadla „Z“ v dnešní části Trávníky a Svárov až do nynější budovy na Dolním náměstí.

Masarykova veřejná knihovna se postupem doby proměnila z knihovny, kde je možné si „jen“ vypůjčit knižní a později i hudební a další tituly, na vzdělávací a komunitní centrum.

„Dnes už to není jen o literatuře a knihách. Hodně se vracíme k Masarykovskému odkazu a demokratické platformě. Chceme, aby byly knihovny znova pilířem demokracie. Včetně zajištění rovného přístupu ke vzdělání všem,“ říká Kateřina Janošková.

Dodává, že vzdělávací náplň je různorodá, zahrnuje společenská témata napříč obory. Knihovníci pracují s širokou škálou uživatelů různého věku, knihovna je otevřená všem. Připomíná také, že knihovna nabrala nový směr ku vzniku komunitního centra za dlouholetého vedení (1998-2019) ředitelky Heleny Gajduškové. Na její práci úspěšně navázala současná ředitelka Daniela Divínová.

Za svůj život získala knihovna a její pracovníci několik významných ocenění jak z kruhů odborných, tak od svých uživatelů. Je držitelem nejvyššího ocenění, jaké může knihovna v České republice obdržet – a to dokonce dvojnásobným. Tituly Městská knihovna roku putovaly do Vsetína v roce 2014 a v roce 2020.

Do příprav na oslavy sto let zasáhla pandemie. Pracovitý team zareagoval tak, aby zůstalo zachované nejen půjčování, ale také ostatní aktivity knihovny.

„Vysíláme videa, streamujeme – například tvoření s knihovnou, podporujeme čtenářskou gramotnost, čteme dětem, přenášíme živě besedy s osobnostmi,“ vysvětluje zástupkyně ředitelky.

A jedním dechem dodává, že loňský rok byl přelomový a plný zkušeností. „Pořád hledáme nové cesty, jak se dostat ke čtenáři. Vymýšlíme spoustu služeb, jak mohou lidé číst z domova. Jednak digitalizujeme, jednak vychází e-knihy, které půjčujeme.“

Protože knihovna je zavřená, vše se dá udělat „vzduchem“. Zájemci nemusí vytáhnout paty z domu. On-line se zaregistrují případně i zaplatí registraci. Půjčí si e-knihu, studenti si dokážou přes internet i vyřídit rešerši.

Tato cesta ale není prioritou výborného a stmeleného kolektivu, který v současné nelehké době drží knihovnu nad vodou. „Je to jen způsob, kterým překleneme toto období. Pořád chceme být hlavně místem, kde se budou lidé setkávat fyzicky. Těšíme se a věříme, že k tomu dojde už v létě,“ přeje si Kateřina Janošková.

Co byste popřáli knihovně do dalších let?

Helena Gajdušková, ředitelka MVK v letech 1998 – 2019

Gratuluji moc. Ať slouží další stovky let, ať lidé mají stále co číst a studovat, ať chtějí studovat a učit se a ať se knihovnice i knihovníci stále na nás usmívají.

Daniela Divínová, současná ředitelka MVK

Všechno je o lidech – a tak přejme naší knihovně minimálně do další stovky profesionální a vstřícné knihovníky a spokojené, po vědomostech všeho druhu toužící uživatele. Neméně důležité také je, aby si knihovna udržela lidumilnou atmosféru, kvalitní knihovní fond a příjemný mobiliář. Jenom tak bude zaručený věčný koloběh, kdy nám do knihovny budou přicházet stále nové generace čtenářů.

Čtenáři a návštěvníci knihovny

Snad jen aby byla zase veřejná a otevřená a sloužila všem tak, jak má (Lenka Kocurková).

Aby tam stále pracovali tak ochotní a sympatičtí knihovníci (Eva Rohlenová).

Lidé, čtěte (Petr Palička).

JAK ŠEL ČAS

• 1913 - otevřena na Dolním náměstí první veřejná čítárna

• 2. února 1921 - založena Masarykova městská knihovna

• 1945-1951 - knihovna umístěna do čtyř místností v prvním poschodí klubovního domu Zbrojovky v Jiráskově ulici

• 1957 - část provozu přestěhována na Svárov 714

• 1968 - první samostatné dětské oddělení - sídliště Luh

• 1973 - otevřeno dětské oddělení v Domě služeb na Trávníkách

• 1979 - knihovna dostává celou budovu na Svárově, zahájení rekonstrukce

• 1982 - otevřeno nové dětské oddělení v Rokytnici

• 1991 - návrat knihovny k původnímu názvu "Masarykova veřejná knihovna";

• 1992 - zakoupen počítačový knihovnický systém Smartlib, položeny základy automatizace knihoven okresu Vsetín

• 1992 - založena zvuková knihovna

• 2006 - stěhování Masarykovy veřejné knihovny ze Svárova a slavnostní zahájení provozu knihovny a Informačního centra v nově zrekonstruované budově na Dolním náměstí

• 2014 – zisk titulu Městská knihovna roku 2014

• 2020 – zisk titulu Městská knihovna roku 2020

NÁZVY MASARYKOVY VEŘEJNÉ KNIHOVNY

• 1921 - 1940 - Masarykova veřejná knihovna

• 1940 - 1945 - Městská knihovna

• 1945 - 1951 - Masarykova veřejná knihovna

• 1951 - 1969 - Okresní lidová knihovna

• 1969 - 1990 - Okresní knihovna

• 1991 - doposud - Masarykova veřejná knihovna Vsetín