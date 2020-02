Makejte a nebruslete, radili dětským běžkařům na Pustevnách

Hned po startu nabrat tempo, udržet ho až do cíle, při stoupání nebruslit a v přemíře snahy se nezaplést do ochranných sítí. S těmito radami vysílali trenéři a rodiče nejmladší lyžaře do sobotního krajského závodu ve sprintu na běžkách klasickou technikou na Pustevnách.

Dětský krajský závod ve sprintu na běžkách klasickou technikou na Pustevnách v Beskydech; sobota 15. února 2020 | Foto: Deník / Josef Beneš