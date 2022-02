Například ve Vsetíně si dnešní den pro vstup do manželství vybralo hned pět párů. Vsetínská radnice vyšla jejich zájmu a otevřela obřadní síň. Podobné to bylo na řadě dalších míst ve Zlínském kraji.

„Magická data přitahují. Již v minulém roce jsem byla jako oddávající oslovena s prosbou o otevření termínu pro svatební obřady netradičně v úterý s tímto magickým datem. Domluvila jsem se na matrice a tento termín jsme otevřeli,“ přiblížila místostarostka Vsetína Simona Hlaváčová.

Dnes měla na programu oddání pěti svatebních párů, přičemž jedna dvojice si přála mít obřad i mimo radnici.

Datum plné dvojek láká, protože se jedná o stejná, sudá čísla. Podle numerologů to značí dobré znamení. Dvojku vidí jako silné číslo přinášející rovnováhu, což potvrzuje rčení, že co jde do páru, je vždy dobré.

„Datum (22. 2. 2022) má určitě v sobě něco výjimečného, vnímají to i snoubenci. Záleželo jim na obřadu natolik, že se byli za mnou i osobně domlouvat, na připravované překvapení s příslibem přísného utajení,“ prozradila místostarostka Hlaváčová.

V Rožnově pod Radhoštěm si dnešní den pro vstup do manželství zvolily dva páry.

„Původně jsme u nás měli mít svatby tři, jedna byla ale nakonec zrušena. První svatba se koná tradičně na radnici a druhá ve Valašském muzeu v přírodě, což je – jak je známo – u nás velmi oblíbené místo,“ přiblížila mluvčí rožnovské radnice Petra Graclíková.

Jen menší zájem o dvojkové datum reprezentovaný jednou jedinou svatbou zaznamenali dnes ve Valašském Meziříčí. Konala se tradičně v obřadní místnosti. Po dvou párech se pak rozhodlo uzavřít manželství v Uherském Hradišti či v Kroměříži. Ve všech případech také klasicky v tamních obřadních síních.

Také v Otrokovicích dnes oddávali pouze na městském úřadě – datum s šesti dvojkami tady však pro den svého „ano“ zvolily hned čtyři snoubenecké páry. Atraktivní bylo dnešní datum také v matričním obvodu krajského města Zlín, kde bylo uzavřeno celkem osm manželství.

„V obřadní síni zlínské radnice si své ‚ano‘ řekne sedm snoubenců. Jedni si pro svůj svatební den vybrali místo svého pobytu, obřad si uspořádají na své zahradě a svou vůli o vstupu do manželství projeví před starostou obce,“ přiblížil mluvčí Magistrátu města Zlína Tomáš Melzer.