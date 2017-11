Zima se blíží, lyžařské areály v regionu mají napilno

FOTOGALERIE / První sníh potvrzuje, že zima se blíží, v lyžařských areálech proto s přípravami na novou sezonu neotálejí: seřizují vleky, opravují nebo přikupují rolby a sněhová děla tak, aby měli lyžaři na svahu co největší komfort.

Na Kroměřížsku loni sezonu jako první zahájili na Trojáku, kde se začalo lyžovat už v polovině prosince. Pokud jim bude přát počasí, chtěli by podobně a možná i dříve začít také letos.

„Všechny vleky máme připravené, centrální ale přijedou ještě seřídit. Během čtrnácti dní dojde také na revizi drážního zařízení a zároveň se opravuje rolba i čtyřkolka,“ zmínil jednatel Ski areálu Troják Jakub Juračka. V týdnu, kdy uhodí velké mrazy a bude před zahájením provozu, je pak čeká ještě tvrdší práce.

„Když už třeba týden mrzne, tak víme, že nás čeká směna přes sedm dní a sedm nocí, kdy vše vystěhujeme na svah a dáme to celé dohromady,“ popsal. Letos na Trojáku lyžaře navíc čeká i jedna velká novinka: větší a kvalitnější pokrytí wi-fi sítě prakticky všude po areálu. Ceny zůstávají stejné jako loni a stále bude platit hostýnská slevová karta.

Ski areál Tesák by rád zahájil provoz mezi svátky. „Dokončujeme veškerou nutnou údržbu a revize. Letos máme v plánu také posílit umělé zasněžování,“ informoval předseda provozujícího lyžařského oddílu Jiří Vašík. Ani tam se ceny nezmění.

Na Rusavě budou plně připraveni už koncem listopadu. „Budeme mít nové čerpadlo a nový motor na zasněžování, stejně tak jedno nové vrtulové dělo. Snažíme se ale návštěvníkům poskytovat stále větší komfort,“ podotkla jednatelka Ski areálu Rusava Jiřina Ludvíková. Loňský ceník zůstává platný.

Mezi lyžaři z Kroměřížska je oblíbený i lyžařský areál Stupava na Uherskohradišťsku. Ten se loni otevřel už v první polovině prosince. Na finální údržbě tam momentálně pracují sedm dní v týdnu.

„Dělali jsme celkovou rekonstrukci pohonu na jednom z vleků, koupili jsme novou rolbu a posílíme i zasněžování rádi bychom totiž zasněžili co nejrychleji a aby to co nejmíň obtěžovalo návštěvníky. Nový pohon vleku bude zase tišší,“ přiblížil tamní majitel Lubomír Orel. Stupavské lyžaře letos čeká mírné zdražení: ceny půjdou nahoru asi o desetikorunu.

Velká změna by měla nastat na Mikulčině vrchu ve Ski centru Bílé Karpaty. Dlouhodobě jej sužuje nedostatek vody potřebné pro umělé zasněžování, což by se letos mohlo změnit.

„Čtyři roky jsme nevydělali ani korunu, majitel zatím do areálu jen investuje. Během tohoto týdne bychom ale měli začít s navyšováním hráze, čímž se výrazně zvětší objem nádrže,“ prozradil správce areálu Petr Kroča.

Zatímco doposud měli na „Mikulčáku“ k dispozici jen 1000 kubíků vody, po úpravách by to mohlo být až 3500 kubíků. „Náš sen je lyžovat přes svátky, teď by se to snad mohlo povést. Ale záležet bude pochopitelně hlavně na počasí,“ připomenul Petr Kroča. Ve Ski centru Bílé Karpaty letos vybudovali nové přístřešky pro převlékání školáků.

Ve stanu se o děti postarají hostesky

Ve Ski areálu u Sachovy studánky v Horní Bečvě chtějí letos přilákat více rodin s dětmi. Proto se rozhodli zrekonstruovat terasu u lyžařské školy a tím vybudovat zázemí pro nejmenší. „Jde nám o to, aby rodiče měli kde odložit své děti, když si chtějí zalyžovat,“ uvedl Antonín Tovaryš, jednatel areálu. Na terase bude nafukovací stan, kde se o děti budou starat hostesky. Letos koupili také další dvě nová sněhová děla.

Ve ski areálu Karolinka se na sezonu připravovali celé léto, teď finišují. „Dokončujeme stavbu nového vleku poma o délce dvě stě metrů, který bude zhruba v půlce svahu. V tom místě postavíme také zábavnou trať. Pro úpravy sjezdovky včetně snowparku použijeme letos fungl novou speciální rolbu,“ popsal chystané změny provozovatel Marek Cimala.

Nový bufet či rozšíření dětského parku slibuje pro letošek návštěvníkům vedoucí Svahu Zlín Michal Cepek. „I přesto, že okolní lyžařské areály povětšinou zdražují, my ceny držíme už tři roky na stejné výši,“ informoval. Kdy zahájí sezonu, si zatím netroufá ani odhadnout. „Jak začne mrznout, my začneme zasněžovat,“ podotkl.

V dětském parku chtějí mít nově více dětských překážek, lyžařskou školičku posílí o více instruktorů. A to není prý všechno. Letos bude nově zvětšená lyžařská půjčovna, kde bude daleko větší množství párů lyží a bot, stejně tak snowboardů v půjčovně. „Máme připravenou kapacitu 550 parkovacích míst, kde mají naši zákazníci vše zadarmo,“ dodal Michal Cepek.

Lyžařský areál Trnava-Luhy, který leží ve výšce 502 metrů nad mořem, nabídne návštěvníkům upravenou sjezdovku se čtyřmi vleky, vyhřívaný stan a také nově otevřenou restauraci v přilehlém penzionu. „Ten byl po dva roky v rekonstrukci,“ vysvětlil provozovatel Rudolf Tomšů. Celodenní vstupné zůstává stejné, děti zaplatí 270 korun, dospělí 320. „Už jen čekáme na dobré podmínky, abychom mohli zasněžovat. Vloni jsme sezonu spustili až druhý týden v lednu,“ dodal Tomšů.