„Tento úsek byl technicky velmi náročný, muselo se budovat devět lávek a krakorcové konstrukce podél vodního toku,“ vysvětluje Aleš Lahoda z MAS (Místní akční skupina) Hornolidečko, která je investorem celého projektu.

Zlínský kraj přispěl na stavbu druhé etapy 51,5 milionu korun. Na projekt se také podařilo získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 193,5 milionu korun. „Je to historicky nejvyšší částka získaná na výstavbu cyklostezky ve Zlínském kraji,“ připomněl hejtman Radim Holiš.

Cyklobusy Zlínského kraje letos rozšiřují své trasy, nově dostupná bude Bevlava

A je to také důvod, proč se vedení kraje rozhodlo tento záměr podpořit. „Bez finanční pomoci kraje a spojení sil všech aktérů by totiž takto nákladný projekt nemohl vzniknout. Jsem rád, že se do něj obce pustily a děkuji všem, kdo se na výstavbě podílel,“ vzkázal Holiš.

Hejtmanství podle jeho slov počítá s další podporou i do budoucna. „Abychom síť cyklostezek měli kompletní,“ poznamenal Holiš.

Cyklistické spojení se Slovenskem

Záměr na vybudování cyklostezky BEVLAVA (Bečva - Vlára - Váh) se připravuje a buduje už více jak 10 let. Tato významná mezinárodní trasa spojuje cyklostezku Bečva (napojení v obcí Ústí) a Vážskou cyklomagistrálu vedoucí podél řeky Váh (na Slovensku).