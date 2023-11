V obci Liptál na Vsetínsku žije 1500 obyvatel. Její výraznou dominantou je zámek, který stojí na místě bývalého fojtství. Objekt bohužel léta chátral a posledních dvacet let byl uzavřený. Nyní se jej snaží místní oživit. Prvním krokem se staly komentované večerní prohlídky, o které je velký zájem.

Zámek v Liptále | Video: Iva Nedavašková

„Nápad na prohlídky nosím v hlavě více než deset let. To jsem navštívila jiný zámek v horším stavu, do kterého přesto mohli návštěvníci nahlédnout,“ popisuje správce zámku a organizátorka prohlídek Věra Dorušková.

Myšlenka tedy byla taková, aby se do zámecké uzavřené budovy, která spoustu lidí přitahuje, konečně mohla podívat veřejnost.

Půlroku uklízení před prvním otevřením

„Řada lidí nevěděla, že v Liptále je zámek, spousta místních občanů v něm nikdy nebyla. Jako malá holka jsem s některými kamarádkami a spolužačkami do něj chodila tajně, hrály jsme si na chodbě v patře a strašily se,“ pokračuje Dorušková.

A teď, po mnoha letech, do něj opět začala chodit, tentokrát uklízet a připravovat ho na otevření pro veřejnost. První večerní prohlídky, jimž předcházel půlroční úklid, proběhly v říjnu 2022.

VIDEO: Připomeňte si Zámecký den v Liptále v říjnu loňského roku:

Zdroj: se svolením Věry Doruškové, správce zámku

Po nich vznikla sbírka na opravu střechy. „Rozhodli jsme se, že zavedeme vstupné a výtěžek z těchto akcí budeme věnovat právě na onu opravu,“ dodává organizátorka. Nová střecha je totiž vyčíslena na 15 milionů.

Letos v říjnu se dveře zámku opět otevřely. Návštěvníci večerních prohlídek mohli potkat kostýmované postavy, které představovaly skutečné osobnosti z rodiny Stommů, jež na zámku bydlely v 19. století.

VIDEO: Dvě letošní říjnové večerní prohlídky si nenechalo ujít přes 300 lidí:

Zdroj: se svolením Věry Doruškové, správce zámku

Otevřený byl také zámecký šenk s občerstvením, za dva večery se večerních prohlídek zúčastnilo přes 300 nadšených obdivovatelů probouzející se památky. Na vstupném se vybralo 41 250 korun.

GALERIE: Večerní prohlídky zámku v Liptále (20. a 21. října 2023):

V úspěšných večerních prohlídkách chtějí organizátoři pokračovat. „Připravujeme také Svatojánský zámek v červnu 2024. Při obecních akcích bychom chtěli otevřít v přízemí zámeckou kavárnu, využít se dá také park a nádvoří,“ představuje další plány Dorušková.

Historie zámku v Liptále

Zámek v Liptále; listopad 2023Zdroj: Deník/Iva NedavaškováZa jeho výstavbou v 17. století stojí pravděpodobně rod Sedlických z Choltic. Empírový dvoukřídlý zámek s barokním jádrem byl po konfiskaci v majetku státu, byla v něm měšťanská škola, pak zvláštní škola, dále různé klubovny, obchody.

Po roce 1989 se stal majetkem obce, ale jen budova, bez zadní přilehlé části. Tu získal Liptál až v roce 2022. Zámek i zadní budovy však spolu souvisí, neboť jsou propojeny centrálním nádvořím.

Perníčky pečou vsetínští cukráři celý rok, objednávky na Vánoce jsou plné v září

Zhruba posledních 20 let byl zámek uzavřený. Důvodem, proč chátral, je to, že neměl smysluplné využití a na jeho udržování neměla obec finance. Nyní se jej skupina nadšenců i obec snaží oživit.

Důležitým milníkem bude generální oprava střechy za zhruba 15 milionů korun. Dotace ani rozpočet obce nepokryje všechny náklady, proto obec zřídila transparentní účet. Ke 22. listopadu se vybralo přes 206 tisíc korun.