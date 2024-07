Pro předplatitele

Iva Nedavašková dnes 06:00

Začala výstavba nového moderního Domova pro seniory v Liptále. První klienti by se do nových prostor mohli nastěhovat na podzim 2025. Bezbariérová budova s kapacitou 58 míst nabídne převážně jednolůžkové pokoje. Domov pro seniory v Liptále bude energeticky nenáročnou, plně soběstačnou budovu a nejmodernějších zařízení v republice. Celkové náklady jsou vyčísleny na 357 milionů korun, z nichž 60 milionů by mohla pokrýt dotace.