Zlínský kraj do výstavby investuje 357 milionů korun.

Podle hejtmanství půjde o energeticky nenáročnou budovu a nejmodernější zařízení svého druhu v republice.

První klienty přivítá na podzim příštího roku.

Schválený projekt počítá s novostavbou, jenž bude propojená s bývalým chlapeckým internátem. Ten projde rekonstrukcí.

Domov má být provozován v duchu komunitního bydlení krajskou příspěvkovou organizací Sociální služby Vsetín.

Šest desítek lůžek

„Už teď můžeme říct, že Domov pro seniory v Liptále bude nejmodernějším svého druhu v republice. Půjde o plně soběstačnou budovu s kapacitou 58 lůžek,“ řekla Hana Ančincová, náměstkyně hejtmana zodpovědná za sociální oblast.

Do zařízení v Liptále přejdou zejména klienti z domova v Karolince.

"Dostanou se do příjemného, rodinného prostředí a navíc v lokalitě, která více odpovídá jejich původnímu bydlišti. Významná část z nich totiž pochází ze Vsetína,“ prozradila Ančincová.

Budova bude mít pět podlaží. V prvním až čtvrtém bude čtyřicet jednolůžkových a devět dvoulůžkových pokojů. Jejich velikost bude odpovídat pokojům pro těžce pohybově postižené. Minimální plocha pro jednolůžkové pokoje bude 12 čtverečních metrů, pro dvoulůžkové 20.

V koupelnách se počítá se sprchovacími lehátky či křesly. Vzniknou místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii, muzikoterapii, reminiscenční terapii, centrální koupelnou, společenský sál a centrální jídelna.

„Naším cílem je dokončit stavbu na podzim příštího roku,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Promluvit do toho ale mohou termíny soutěže na realizaci, kterou hejtmanství právě spouští. „Předem jsme avizovali, že objekt chceme stavět. Proto věřím, že se nám do soutěže přihlásí zkušení dodavatelé, abychom mohli začít co nejdříve,“ dodal hejtman.

Tepelná čerpadla

Novostavba Domova pro seniory Liptál je navržená v pasivním energetickém standardu budovy.

Vytápění a ohřev teplé vody zajistí tepelná čerpadla vzduch/voda.

Objekt bude zcela bezbariérový, určený vedle mobilních klientů také pro seniory se sníženou mobilitou i ty zcela imobilní.

Šířka schodiště umožní evakuaci lidí na nosítkách.

Součástí domova bude i čtyřiadvacet parkovacích stání včetně dvou míst pro tělesně postižené.

Stávající budovu č. p. 233, která byla dříve v Liptále využívána jako chlapecký internát a sestává ze dvou objektů, čeká rekonstrukce.

S novostavbou bude následně propojena krčkem. Situovány zde budou například skladové prostory, umývárny a šatny pro personál či provoz kuchyně včetně jídelny pro zaměstnance.

Dotace od státu

Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 357 milionů korun.

„Na jeho uskutečnění můžeme získat dotaci ze státního rozpočtu v rozmezí od šedesáti až do sto dvacet milionů,“ upozornil Zbyněk Fojtíček, krajský radní pro oblast investic.