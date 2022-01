Podle vedení vizovické radnice přispělo dodnes do veřejné sbírky již více než 1.000 dárců a každý den přichází nové finanční dary. Na sbírkovém účtu je k dnešnímu dni 14. 1. 2022 již 1 389 884,16 korun.

„Máme opravdu obrovskou radost z toho, kolik občanů, nejen našeho města, se rozhodlo pomoci svým finančním darem. Věříme, že veřejná sbírka bude dál úspěšně pokračovat. Finanční dary lze posílat až do 30.06.2022 na číslo účtu 6177314379/0800,“ uvedly starostka Silvie Dolanská a místostarostka Alena Hanáková.

„Mimo jiné, vizovické zastupitelstvo odsouhlasilo finanční dar pro paní Hasíkovou ve výši 300 tisíc korun na okamžitou pomoc. Po události také nechalo na náklady města přistavit k požárem poničenému domu velkokapacitní kontejnery technických služeb, na odvoz prvotního materiálu po požáru,“ připomněla Alena Hanáková. Doplnila, že samotná komunikace s paní Ivou je velmi dobrá.

„Je velmi statečná a stojí nohama rovně na zemi,“ zdůraznila.

Obrovská radost a vděčnost zavládla v srdcích paní Ivy a jejích dcer.

„Je to neuvěřitelné, jsme s holkama dojaté, překvapené a to, jak lidé chtějí pomoci nám pomáhá hlavně psychicky a nezůstat na dně. Ukazuje nám to, že má smysl pokračovat dál a že to nemáme vzdávat,“ usmála se paní Iva.

I když od města, přátel i cizích lidí dostala nabídku na bydlení, přesto zůstává s rodinou u svých rodičů. Ti totiž bydlí jen pár set metrů od jejího domu. Iva tak může dvakrát denně chodit za kočkami, které v domě zůstaly, vytápět promrzlý dům přímotopy, uklízet a kontrolovat ho.

„Byl se tady podívat statik. Venkovní prostory se nám již podařilo uklidit, ale dům byl prolit vodou, pak začalo mrznout, musíme počkat, až se oteplí, aby práce na domě mohly začít,“ vysvětlila. Již nyní se jí však přihlásili dobrovolníci, kteří slíbili svou pomoc prací.

„Byli mezi nimi například dobrovolní hasiči. "Rozhodně bych chtěla ale popřát všem, kteří nám pomohli a všem, kteří nám pomoci chtějí. Co na to říct, až v takové situaci poznáte váhu slova. Neskutečně moc si toho vážím,“ poděkovala paní Iva.

„Věříme, že finanční prostředky z veřejné sbírky pomohou rodině zmírnit těžkosti při obnově domu, i když víme, že mnoho práce má tato rodina stále ještě před sebou. Za všechny finanční dary děkujeme,“ přidaly slova díků i starostka a místostarostka Vizovic.

„Často lámeme nad lidmi hůl, ale v čase, kdy je nám hůř, projeví se lidství s velkým L,“ dodala Alena Hanáková.

Odkaz na pohyby na účtu: https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty?fbclid=IwAR0G0Hbcz1uGrrLvBdI0xbGYliM88SAKDOckpuc7TEws37tZptxARhtOZYo#/000000-6177314379

Číslo transparentního účtu zřízeného městem je: 6177314379/0800

Lidé zde mohou přispívat do 30. června letošního roku.