„Můžeme na něj být pyšní. Jsou zde dvě krásná víceúčelová hřiště, dvě fotbalová hřiště a především nové výletiště, které se myslím opravdu povedlo,“ neskrývá radost starosta obce Pavel Drda.

Právě venkovní areál, v němž by se mohli místní lidé scházet, ve Vidči dosud citelně chyběl. „Vždy jsme to museli řešit nějak provizorně. Půjčit si pódium, postavit veškeré zázemí, stany a podobně. To nás v pořádání kulturních akcí brzdilo. Teď máme výletiště, kde v podstatě stačí jen přijít a můžeme hned začít,“ těší Drdu.

Moderní sportoviště a výletiště vyrostlo na místě nevyužívaného škvárového hřiště. Škváru nahradilo hřiště s umělým trávníkem o rozměrech 64 krát 48 metrů s umělým osvětlením, které umožňuje celoroční využívání. Novinkou je také workoutové hřiště pro vyznavače fitness pod širým nebem či hřiště na plážový volejbal. Místo zbylo také pro několik parkovacích stání.

Areál může ke sportování využívat veřejnost, slouží dětem ze základní školy i místní tělovýchovné jednotě, která se může pochlubit sto čtyřiceti aktivními registrovanými členy dospělými i dětmi. Hřiště s umělým trávníkem si mohou pronajmout také kluby z okolí.

Původní bufet, který u starého škvárového hřiště stával, nechala obec také zbourat a místo něj postavit nový. V jeho sousedství přibylo rozměrné a zastřešené venkovní pódium pro kulturní akce jako jsou kácení máje či Videčské rockování. „Vše tak máme nyní na jednom místě,“ pochvaluje si starosta.

Zbudování sportovně-kulturního areálu přišlo na zhruba 20 milionů korun. Část nákladů pokryly získané dotace.

Ve Vidči ale letos úspěšně ukončili také první etapu budování chybějícího chodníku podél hlavní silnice procházející obcí . Čtrnáct set metrů nové cesty pro pěší, která začíná při vjezdu do vesnice směrem od Rožnova pod Radhoštěm, a k tomu další přidružené stavební práce na kanalizaci přišly zhruba na 25 milionů korun. Část peněz získala obec formou dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Vedení obce si od nového chodníku slibuje především větší bezpečnost. Dosud totiž u silnice III. třídy, která prochází středem Vidče, žádný chodník nebyl. Lidé tak museli chodit po silnici, zejména bezpečnost dětí při ranních cestách do školy, nebyla bůhvíjaká. Před několika lety se bohužel stal i smrtelný úraz, když chodkyni ve Vidči srazilo auto.

Do stavby další části chodníku o délce asi 1,3 kilometru, která naváže na již dokončený úsek a povede středem obce až k budově bývalého kina, se chtějí ve Vidči pustit v příštím roce.

„Na tuto druhou etapu už máme stavební povolení, letos budeme žádat o dotaci opět ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ potvrdil starosta Pavel Drda.