Komu by se někdy nestalo, že přišla nečekaná návštěva a lednice zela prázdnotou. Co dělat, když supermarket i večerka nejsou poblíž nebo mají už zavřeno? Ve Vsetíně mohou lidé nakupovat 24 hodin denně. Nově mají ve městě automatizovanou prodejnu, ve které si mohou nakoupit kdykoliv.

Obchod na sídlišti Sychrov přes den funguje jako běžná prodejna, po standardní otevírací době se už ale zákazníci obslouží sami díky využití kombinace platební karty, bankovní identity a speciální aplikace v mobilních telefonech.

Provozovatelem obchodu je COOP Jednota spotřební družstvo ve Vsetíně. Podle Františka Jurči, generálního ředitele, novinka přinese komfort v nakupování.

„Sychrovský obchod měl doposud otevřeno ve všední dny jen do šesti hodin a o víkendech pouze v sobotu dopoledne. V lokalitě přitom žádný větší obchod v pěší dostupnosti není. Nyní si místní obyvatelé mohou pohodlně nakoupit třeba čerstvé pečivo při pozdějším návratu z práce nebo kdykoliv o víkendu,“ vysvětluje František Jurča.

Vsetínská prodejna je teprve druhou prodejnou tohoto druhu ve Zlínském kraji. Aktuálně je však podobných prodejen v České republice v provozu již více než pět desítek a koncem roku by jich mělo být již kolem stovky.

Jediným omezením z hlediska sortimentu v době provozu prodejny bez obsluhy je uzavření pultu s uzeninami a lahůdkami. Ten by měla nahradit rozšířená nabídka balených produktů a dalšího sortimentu.

Zákazníci v těchto obchodech podle dosavadních zkušeností nejčastěji nakupují ve večerních hodinách, o víkendech a státních svátcích. Koncept automatizovaného provozu se ukazuje být řešením pro celou řadu druhů prodejen.

Dobré zkušenosti s ním mají na vesnicích, v turistických lokalitách nebo v středních či malých městech. Menším obcím pomáhá automatizace udržet obchody, protože celý koncept zvyšuje pohodlí zákazníků a tedy i tržby. Tyto obchody nevyžadují žádné další personální náklady spojené s delší otevírací dobou.

Jak prodejna po zavíračce funguje?

Samotný vstup do prodejny po zavírací době je podmíněn pouze vlastnictvím bankovní identity a stažením speciální aplikace DoKapsy od ČSOB do mobilního telefonu.

Aplikaci mohou využívat i ti, kdo nejsou klienty této banky. Nákup probíhá již jen díky platební kartě a standardní samoobslužné pokladně, se kterou se zákazníci dnes potkávají ve stále větším počtu obchodů.

Po stáhnutí aplikace, se generují kódy pro vstup do prodejny. Díky využití bankovní identity je vyřešen problém s bezpečností i prodej alkoholu, protože do prodejny vstupují pouze lidé starší osmnácti let.

Podle dosavadních zkušeností si zákazníci na užívání nového systému zvykají velmi rychle. Nenaplnily se také částečné obavy z vyššího množství krádeží nebo případů vandalismu.

Použitá technologie totiž zákazníky spolehlivě identifikuje a na rozdíl od běžného provozu je případný nepoctivý zákazník velmi jednoduše dohledatelný. Automatizované prodejny jsou navíc napojeny na pulty centrální ochrany a vsetínský obchod bude hlídat před nenechavci i umělá inteligence.