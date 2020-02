Dám ti kyslík, když mi dáš život! Křičím, abych přežil! Jsem důležitější, než kus trubky. To jsou některé z pestrobarevných vzkazů, jež se v uplynulých dnech objevily na kmenech stromů ve vsetínské městské části Rybníky.

Stromů, jež mají jít k zemi kvůli plánovaným opravám inženýrských sítí, na které poté naváže obnova celých Rybníků. Záměr kácet se ale obyvatelům Vsetína nelíbí.

„Stromy jsou zdravé, esteticky hodnotné, slouží lidem jako zdroj stínu, soukromí, tlumí hluk, chytají prach a v neposlední řadě tvoří kyslík. Chceme, aby město našlo řešení v podobě přeložek sítí,” říká Vendula Divišová, členka hnutí Extinction Rebellion, které stojí za umístěním plakátů na kmeny stromů.

Případná náhradní výsadba za pokácené dřeviny podle ní nedosáhne kvality dlouholetých vzrostlých stromů. „Strom musí být vitální více než padesát let, aby z hlediska adaptačních opatření na klimatickou změnu fungoval,“ vysvětluje Divišová.

O smýcení dvaadvaceti stromů na městských pozemcích požádaly vsetínskou radnici společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a Zásobování teplem Vsetín. Podle firem je kácení nutné kvůli rekonstrukci sítí pro teplo, vodu a kanalizaci, které se nacházejí v zemi.

„Některé stromy a keře v ulicích Družstevní, Těšíkov, Benátky a Konečná byly totiž svévolně vysazeny v ochranném pásmu vodovodu a teplovodu, což legislativa nepřipouští,“ vysvětlila mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

Sama radnice přitom předtím vyzvala jmenované firmy, aby zmiňované inženýrské sítě, které mají ve správě, daly do pořádku. Aby se případné opravy nemusely řešit po dokončení revitalizace Rybníků a nebylo nutné rozkopávat opravené chodníky.

Dlužno dodat, že potrubí v sídlišti Rybníky je historicky nejstarším ve Vsetíně a ještě nikdy se neopravovalo. Jeho rekonstrukce je nezbytná pro bezproblémové zajištění dodávek tepla a vody lidem na Rybníkách.

Žádostí o odstranění stromů se zabývala městská komise životního prostředí. Doporučila, aby se stromy nekácely, ale šlo se cestou přeložky sítí. S tím souhlasí také spolek Vsetínské fórum, jež rovněž volá po záchraně zdravých dřevin.

„Argument, že přeložky jsou drahé, bledne ve srovnání s hodnotou stromů, která může být srovnatelná či dokonce vyšší, pokud se započítají i negativní vlivy na lidské zdraví a adaptaci na změny klimatu,“ uvádí spolek ve svém prohlášení.

Veřejné vyjádření nesouhlasu nakonec částečně přineslo ovoce. Na radnici se v úvodu týdne odehrála schůzka zástupců odboru životního prostředí městského úřadu, společností Zásobování teplem Vsetín a Vodovody a kanalizace i sdružení Vsetínské fórum a představitelů města.

Správci sítí vysvětlili úskalí rekonstrukce podzemních sítí a představili možné způsoby oprav.

„Ty jsou připravované tak, aby byl jejich dopad na městskou zeleň co nejnižší,“ ujistili síťaři.

I tak ale zřejmě nebude možné zachránit veškerou zeleň. Některé stromy totiž přímo zasahují do konstrukční části potrubí a poškozují jej.

„Podařilo se dohodnout, že nejprve se přesně zaměří poloha jednotlivých stromů. V případech, kdy to nebude nutné, se kácet nebude. Do budoucna je totiž vzhledem k neustále se zvyšujícím teplotám jisté, že každý chybějící strom bude znát,“ komentoval výsledek jednání Michal Berg, vsetínský zastupitel a člen Vsetínského fóra.

Vidina kácení stromů netěší ani vedení města.

„Proto tlačíme na správce sítí, aby našli takové řešení oprav, které zajistí, aby obyvatelé Rybníků měli teplo a vodu bez havárií a kácelo se minimální množství stromů,“ ujistil starosta Vsetína Jiří Růžička.

Radnice se zároveň se správci sítí dohodla, že za stromy, u nichž bude odstranění nevyhnutelné, zajistí „síťaři“ náhradní výsadbu. „Další zeleň se bude vysazovat při připravované revitalizaci sídliště Rybníky. Projektant bude při návrhu výsadby spolupracovat s radnicí i se správci sítí,“ shrnul výsledky jednání starosta Jiří Růžička.

Revitalizace sídliště Rybníky

Se zahájením celkové obnovy sídliště Rybníky počítá vsetínská radnice v roce 2021. Úpravy se dotknou prostranství před domy, v plánu jsou nová hřiště, sportoviště či chodníky. Rekonstrukce se dočkají i místní komunikace, chystá se i úprava a doplnění městské zeleně. Stavebními úpravami projde rovněž veřejné osvětlení.

Sídliště Rybníky patří mezi nejstarší ve Vsetíně. První domy zde stojí od roku 1945, výstavba pak pokračovala až do roku 1990. Do rozhodování o změnách radnice zapojila i místní obyvatele: jednou formou ankety a následně veřejným projednáváním studie úprav v roce 2017. Připomínky místních se promítly do projektové dokumentace, kterou zpracovali architekti z olomouckého ateliéru Bonmot.