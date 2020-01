Lidé otevírali tříkrálovým koledníkům dveře i srdce. I ve Valmezu

Trasu své obchůzky dobře znají. Pavla Rethyová a její chlapecká skupina Tří králů chodí koledovat do valašskomeziříčské místní části Juřinka možná pět let. „Jsme z rodiny, tak jsme si do přihlášek znovu napsali, že chceme být spolu,“ vysvětluje dívka, jež skupinu při sobotní Tříkrálové sbírce vedla.

Skupinky Tří králů vyrazily v sobotu 11. ledna 2020 do místní části Juřinka u Valašského Meziříčí. | Foto: Deník / Josef Beneš