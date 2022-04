Následovaly kruté výslechy a mučení místních obyvatel. Nacisté vypálili osm stavení, ve kterých uhořelo patnáct obyvatel obce, celkem zahynulo třiadvacet lidí.

A důvod? Bezcitná pomsta za pomoc partyzánům, zloba a nenávist znásobená tím, že místní lidé odmítli partyzány prozradit…

Prlovská tragédie se odehrála před 77 lety, místní lidí ji ale stále velmi silně vnímají.

„Dokazuje to skutečnost, že při každoročním pietním aktu se schází velké množství místních. Pokud by vzpomínka nepřetrvávala, nepřišli by. A to by samozřejmě bylo špatné,“ říkal už před rokem starosta Prlova Jaromír Kratina.

Bohužel právě vloni se kvůli protiepidemickým opatřením odehrála pietní vzpomínka pouze v komorním duchu. Letos už by mělo být vše jinak.

„Počítáme opět s účastí armády. Míváme zde čestnou stráž, vojenskou hudbu, zazní čestná salva. To vše dodává pietnímu aktu vysokou úroveň a důstojnost,“ míní Kratina s tím, že obnova vzpomínkové akce v plném rozsahu je nezbytná.

„Ještě k tomu v současné situaci, kdy je to obzvlášť symbolické. Člověk až nechápe, co se v moderní civilizaci může dít,“ říká starosta se zjevným odkazem na současné dění na válkou zmítané Ukrajině.

„Jak se často říká: kdo se z historie nepoučil, musí si ji zopakovat. A v podstatě se to dnes děje. Myslím, že letošní pietní akt bude i právě kvůli tomu trošku jiný, než býval dřív,“ dodává Jaromír Kratina.

Jména všech třiadvaceti obětí Prlovské tragédie si může kdokoliv přečíst na památníku u obecního úřadu. Tady se také odehrávají každoroční pietní akty.

Podstatně více informací lze dále načerpat v pietní síni, která vznikla už před více než čtyřiceti lety. Nachází se v horním patře místního kulturního domu.

Na stěnách jsou fotografie obětí nacistického řádění, nechybí informační texty, také figuríny ve vojenských uniformách, prapor 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky, řada dobových dokumentů a také části vojenské výzbroje a výstroje. Na návštěvě je možné se předem telefonicky domluvit, vstupné je zde dobrovolné.

O pietní síň nazývanou též Muzeum Prlovské tragédie se nyní se svými kolegy stará Daniel Gargulák z Valašského odbojového spolku. Delší dobu se navíc přemýšlí nad obnovou tohoto malého muzea, doplněním o další informace, modernizaci.

„Chtěli bychom získat nějakou studii či vizualizaci, která by nám řekla, jak by pamětní síň mohla vypadat. Oslovili jsme proto architekty. Konkrétní spolupráce ale prozatím nezapočala. Co se obnovy týče, záležet bude samozřejmě na financích. Zvažovat můžeme také nad tím, zda by muzeum zůstalo, kde je nyní, nebo bychom našli nové vhodné umístění,“ uvádí starosta Kratina.

Jsou to právě finance, které Prlov v plánech na modernizace Muzea Prlovské tragédie prozatím brzdí.

„Například na Ploštině se nyní buduje památník za obrovské peníze, určitě více než sto milionů. Je trošku škoda, že na další místa jako je Prlov či Leskovec, kde si připomínáme velmi obdobné tragédie z konce války, se prostředky v rámci kraje nenajdou. Přitom všechny tyto historické události spolu souvisí, nedá se to rozdělovat,“ podotýká Jaromír Kratina.