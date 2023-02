Třiašedesátý ročník filmového festivalu přinese i letos pestrý filmový program z různých koutů světa a celou řadu doprovodných aktivit s cílem posilovat a rozvíjet vztahy mezi rodiči, dětmi i prarodiči. „Naší snahou je ukázat to nejlepší ze světové tvorby pro děti a mládež a nabídnout alternativu k běžně dostupnému audiovizuálnímu obsahu. Současně chceme prostřednictvím filmu vzdělávat, rozšiřovat povědomí o okolním světě, otvírat a následně diskutovat o aktuálních tématech,“ shrnul prezident ZFF Čestmír Vančura.

Lidé si mohli prohlédnout Radun, Alexandrii či Valašku v Luhačovicích

Podobu letošního ročníku naznačuje už festivalová znělka z dílny Michala Baránka a Zdeňka Macháčka, který je současně autorem vizuálu. Její hudební doprovod vytvořil Filip Vojtěch moderním remixem původních fanfár provázejících zlínský festival už desítky let. „Festival bude barevný, hravý, mnohovrstevnatý. Chce zaujmout a k festivalovému dění ještě více přitáhnout mladou generaci teens,“ nastínila výkonná ředitelka ZFF Jarmila Záhorová. Doplnila, že kromě jiného vzniklo v rámci příprav i speciální video pro pedagogy s Janem Čenským.

Sekce věnovaná československé animaci

Ve filmovém programu nabídne festival soutěžní snímky v tradičních kategoriích. Tvůrci do nich mohou své filmy přihlašovat až do 1. března. Navíc se dramaturgové festivalu v těchto dnech vrátili z filmového trhu v Berlíně, kde se měli možnost seznámit s tím nejnovějším, co světový filmový trh právě nabízí.

Pracovala pro Baťu, zažila bombardování města. Zlíňanka oslavila 101. narozeniny

„Berlinale je pro nás vždy důležitým zdrojem pro výběr filmů a jsme rádi, že se nám i letos podařilo ulovit zajímavé tituly. Navíc se zde máme možnost potkat s řadou filmových profesionálů a osobností, vyměňovat si zkušenosti a samozřejmě je také osobně pozvat na náš festival,“ vysvětlila umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová

Tisková konference k 63. Zlín Film Festivalu:

Zdroj: Youtube

Už nyní také naznačila část mimosoutěžního filmového programu. „U příležitosti 100. výročí narození Břetislava Pojara chystáme sekci věnovanou světově uznávané československé animaci. Připomeneme zde i tvorbu Miroslava Štěpánka, Jiřího Trnky, Zdeňka Milera, Jiřího Brdečky či Vlasty Pospíšilové,“ vyjmenovala Pášmová.

Tématu animované tvorby se bude festival věnovat ve filmovém, doprovodném i odborném programu. V rámci něj se chystají i speciální lektorské úvody s ukázkami různých typů animace.

Salon filmových klapek i půlmaraton

Dramaturgie festivalu chce také reagovat na trend v oblasti seriálů pro teenagery v nově vzniklé sekci Evropské web seriály pro mladé publikum. „Letos ji odstartujeme pilotním ročníkem zaměřeným na skandinávskou produkci. Každý den přineseme jeden seriál s tématikou odrážející současné problémy dospívajících - identita, přistěhovalectví, coming out, šikana a další,“ přiblížila Markéta Pášmová.

Tradiční součástí Zlín Film Festivalu je dražba filmových klapek.Zdroj: se svolením Zlín Film FestivaluSoučástí programu bude tradičně i Salon filmových klapek. Jeho 26. ročník odstartuje už 7. března vernisáží v pražském Divadle Hybernia. Odtud se vydá do Liberce-Vratislavic, Mladé Boleslavi, Olomouce, Brna a do Zlína, kde vyvrcholí tradiční aukcí v neděli 4. června v Kongresovém centru Zlín. Výtěžek dražby poputuje k začínajícím talentovaným filmařům. „Důkazem, že se peníze vynakládají smysluplně, jsou úspěchy podpořených filmů v České republice i v zahraničí. Jeden příklad za všechny: hned osm námi podpořených filmů je v letošní nominaci na Českého lva,“ doplnila Pášmová.

Zlín Film Festival má i svou sportovní stránku, jeho součástí je tradiční Festivalový půlmaraton.Zdroj: se svolením Kateřiny MartykánovéChybět nebude ani oblíbený Festivalový půlmaraton, který je tradičně největší běžeckou událostí ve Zlínském kraji. „Rádi bychom letos pokořili hranici dvou tisíc běžců na startu,“ uvedla Jarmila Záhorová. Maraton odstartuje v neděli 4. červnu v 10 hodin dopoledne od Kongresového centra, v 15 hodin na hlavní závod naváže také rodinný běh.

Karnevalový rej a velký masopustní průvod. Děti ze zlínské mateřinky si užívaly

Jako v předchozích letech bude součástí festivalu i další bohatý doprovodný program na řadě míst ve Zlíně. Nabídne zábavu, poučení i příležitosti pro smysluplné trávení společného volného času pro celou rodinu. Už posedmé se festival oficiálně uzavře Mikulovskými ozvěnami Zlín Film Festivalu. Jejich konání je letos naplánováno na termín od 13. do 15. června.